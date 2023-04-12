توقعات الجمهور تكشف مصير منى زكي في تحت الوصاية.. «صدفة تقلب الأحداث»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تباعًا للأحداث المشوقة التي يقدمها مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، تضمنت الحلقة الـ 5 العديد من التطورات، وذلك بذهاب «حنان» التي تلعب دورها الفنانة منى زكي، رفقة شقيقتها «سناء» وتجسد شخصيتها الفنانة مها نصار، إلى المجلس الحسبي، لمطالبة الأولى بنقل ابنها من مدرسته بالإسكندرية إلى مدرسة أخرى بدمياط، لكن طلبها قوبل بالرفض، وذلك لأنه يجب موافقة جد طفلها لوالده على الطلب كونه الواصي عليه أمام القانون.

وتتابعت المشاهد بمقابلة «حنان» لسيدة مسنة بالصدفة داخل المجلس الحسبي، إذ ساعدتها في الجلوس، ومن ثم تبادلا أطراف الحديث سويًا، وكشفت أمامها المسنة عن رغبتها في بيع مطعم خاص بها، وهو ما جعل الجمهور يتوقع بأن منى زكي ستقوم بشراء هذا المطعم منها، لتكبير نشاطها في صيد السمك وبيعه.

توقعات الجمهور تكشف عن شراء منى زكي للمطعم

تفاعل كبير لاقته أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل تحت الوصاية، إذ بادر العديد من المتابعين بتوقع مصير منى زكي في أحداث الحلقات الجديدة، وهل ستقوم بشراء المطعم أم لا، وذلك عبر عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

فكتبت إحدى متابعات العمل: «يارب الست اللي كانت بتأجر المطعم تشتري بعد كدا منها الجمبري بتاعها»، لتتفاعل معها سيدة أخرى وترد قائلة: «أو ممكن هي تاخده وتعمله مطعم سمك»، لترد عليهم أخرى يبدو من تعليقها أنها من سكان مدينة دمياط، حيث تم تصوير أحداث مسلسل تحت الوصاية بها، وتكشف عن مصير منى زكي في الحلقات القادمة، قائلة: «هتاخده، كانوا بيصوروا في مطعم سمك بتاعها جمبنا».

أحداث مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي

وتدور أحداث مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي حول أرملة تدعى «حنان»، تعاني من حكم القانون بوصاية جد أولادها لوالدهم عليهم وتحكمه فيما يخص نفقاتهم، لتبدأ في البحث عن حل، وتقرر الانتقال بأبناءها من مدينتهم الإسكندرية إلى دمياط، وتمتهن الصيد لتوفير رزق أولادها.