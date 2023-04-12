طريقة عمل مهلبية قمر الدين.. «من الحلويات الأساسية في رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل مهلبية قمر الدين إحدى الوصفات التي يتم حرص العديد من ربات البيوت على تقديمها، وذلك كونها واحدة من أبرز حلوى رمضان، حيث يقبل الكثيرون على تناولها خلال أيام الشهر الكريم، لمذاقها الشهي، وكذلك سهولة تحضيرها داخل المنزل بعدد من الإمكانات البسيطة والمتوافرة في متناول الأيدي، وعدم استغراقها لوقت طويل عند الإعداد.

وخلال التقرير الآتي، نقدم لكِ طريقة عمل مهلبية قمر الدين، حسب وصفات كل من الشيف شربيني، ونجلاء الشرشابي على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

وتتمثل مقادير طريقة عمل مهلبية قمر الدين في الآتي:

- لفة من قمر الدين.

- 6 أكواب من الماء.

- نصف كوب من النشا.

- كوب من السكر.

- ملعقة كبيرة من ماء الورد حسب الرغبة.

- زبيب.

- جوز هند.

خطوات طريقة عمل مهلبية قمر الدين

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل مهلبية قمر الدين، بإذابة النشا في نصف كوب الماء، واتركيهم جانبًا.

- ضعي الماء على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي.

- ضيفي قطع من قمر الدين المقطع على المتروك في الماء، وقلبيه من فترة لأخرى حتى يذوب تمامًا.

- ضيفي كل من السكر والنشا مع تقليبهم بشكل استمرار حتى يغلي الخليط، ويصبح ذو قوام سميك دون تكتل.

- صبي قمر الدين داخل الأكواب وزينيه بكل من المكسرات وجوز الهند.

- ضعي الأكواب في الثلاجة لحين تقديمه.

طريقة عمل عصير قمر الدين

ويمكنك أيضًا عمل عصير قمر الدين كمشروب شهي ومنعش على وجبة الإفطار، فلن يستغرق منكِ سوى دقائق.

• المقادير:

- سكر.

- لفة قمر الدين.

- ماء مغلي.

خطوات تحضير عصير قمر الدين

- يقطع قمر الدين لقطع صغيرة وينقع في الماء المغلي ويوضع على النار.

- يرفع قمر الدين من على النار، ويُضرب في الخلاط الكهربي مع الماء والسكر.

- قومي بتصفية عصير قمر الدين، وقدميه باردًا.