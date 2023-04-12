لماذا حرضت «دلال» بلال شامة لخطف ابن جعفر العمدة؟.. أسباب صادمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة انتابت جمهور مسلسل جعفر العمدة بعد انتهاء حلقة أمس، إذ كشفت الأحداث، تورط «دلال» في خطف نجل زوجها «ابن جعفر العمدة» بعدما قامت بالاتفاق «بلال شامة» على خطفه منذ 19 عاما مضوا، لتترك الحلقة الـ20 من «جعفر العمدة» الجمهور في تساؤلات حول دوافع «دلال» التي تجسدها الفنانة إيمان العاصي للقيام بجريمة الخطف.

لماذا حرضت «دلال» بلال شامة على خطف «ابن جعفر العمدة»؟

وتصدر سؤال «لماذا حرضت «دلال» بلال شامة على خطف «ابن جعفر العمدة؟»، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء المشهد بمثابة صدمة للبعض، وصدق لتنبؤات البعض الآخر، فعلق الرواد: «كنا عارفين إن دلال هي اللي ورا خطف ابن جعفر، بس برضوا اتصدمنا لما شوفنا مشهد المكالمة مع بلال.. إيه الصدمة دي»، وعلقت الأخرى:«أنا الوحيدة اللي كنت عارفة إن دلال هي اللي خطفت الواد وسقطت نفسها، عشان تبعد عنها الشبهات».

أسباب صادمة خلف تحريض «دلال» على خطف «ابن جعفر العمدة»

وكشفت بعض الأحداث عن أسباب صادمة دفعت «دلال» على خطف «ابن جعفر العمدة» بالاتفاق مع «بلال شامة».

انتقام لشقيقها المقتول

كشفت الأحداث الأولى من المسلسل عن العداوة بين «جعفر العمدة» وعائلة «فتح الله» وهي عائلة زوجته الثانية دلال، إذ نشب خلاف قديم بين «يوسف»، شقيق «دلال» و«جعفر» وصلت لمحاولة قتل الأول لـ «جعفر» لينقلب الأمر ويقوم «جعفر» بقتله عن طريق الخطأ، دفاعًا عن نفسه.

إذ رجح البعض أن يكون السبب هو الدافع الانتقامي لدى «دلال».

مشاعر كره لـ ثريا

في حلقة أمس، اعترفت «دلال» إنها كادت تقتل «ثريا» التي تجسد دورها «مي كساب» بسبب غيرتها منها، بعدما تزوجها جعفر العمدة رغم قصة الحب التي كانت تجمع بينه وبين «دلال» في مرحلة شبابهما، لتشعر بالغيرة والكره تجاهها بعدما تزوجها «جعفر» في المرة الأولى.

الخوف على الميراث

رجح العديد من الرواد إن يكون دافع تحريض «دلال» على خطف «ابن جعفر العمدة»، هو خوفها على الميراث، ربما لإجهاضها، أو في حالة إن لم تكن حاملا من الأساس، لتتخلص من طفل زوجها خوفًا على الميراث.