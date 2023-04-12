الامارات | شارب ممثل عراقي يقوده الى أروقة المحاكم وجدل كبير حول السبب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع محام عراقي دعوى قضائية ضد الممثل العراقي أحمد وحيد بتهمة الإساءة إلى القاضي العراقي المتوفى محمد عريبي، الذي أصدر حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، من خلال تجسد شخصية قضائية لها نفس الشارب الكبير ضمن إحدى حلقات مسلسل يعرض على قناة عراقية.

وعلى الرغم من التوضيحات التي اطلقها الممثل وقوله أن «استخدام الشوارب في المشهد ليس دليلا على التقليد»، إلا أن الامر لم يمنع المحامي من مواصلة دعواه التي طالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من الممثل ومالك القناة التي تبث المسلسل ومديرها المفوض، كما طالبت بإصدار قرار بمنع وإيقاف بث المسلسل.

أثارت هذه الدعوى موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، تراوحت بين من يؤيد مضمونها ويطالب بإيقاف المسلسل، وبين من يرى فيها مبالغة بحق ممثل قدير على حد وصفهم.

تقدم المحامي أحمد شهيد الشمري برفع الدعوى على الممثل والقناة، بعد يومين من عرض حلقة من مسلسل «قط أحمر» الذي تبثه قناة UTV الفضائية المتخصصة بالترفيه.

اعتبر الشمري أن الممثل أحمد وحيد سخر واستهزأ بطريقة مبطنة من القاضي العراقي محمد العريبي، وأن هذا الاستهزاء جاء تزامنا مع ذكرى وفاته.

كما اعتبر الشمري أن الممثل لم يسيء للقاضي فقط، بل أساء إلى مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن القاضي العريبي كان احد أعمدة القضاء العراقي على حسب تعبيره.

من جهته نشر الفنان أحمد وحيد منشوراً على صفحته على فيسبوك، لقي تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عرض فيه مبررات عدم صحة الدعوى.

اعتبر وحيد أنه لم يقلد نبرة صوت أو حركة يد أو تعابير وجه القاضي العريبي، وأن الشارب الذي تم استخدامه ليس دليلا على تقليد «المرحوم»، فهذه سمة عامة منتشرة بين منتسبي الدفاع والداخلية والقضاء على حسب وصفه، وأضاف قائلا:«الاهم عندي: الشخص متوفي.. وليس من المروءة ولا من الاخلاق أن تقلد شخصا ميتا لتسيء اليه».

وبرر وحيد أيضا أن الشخصية التي قدمها لم تكن فاسدة أو ظالمة بل كانت شخصية قاضٍ عادل، معتبرا أن المشهد برمته لا يمثل إساءة لأي قاضٍ من الاساس.

وقال وحيد إنه من غير المعقول أن يكون خصماً لعشيرة معروفة في جنوب العراق وأن يسيء لإبنها المتوفى وهو ابن مدينة البصرة، قائلا: «انا ابن هذا البلد وابن مدينة البصرة.. ولايمكن ان ادخل نفسي في مشاكل مع ابناءها..» بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».

انقسمت منصات التواصل بين فريقين، أحدهما يرى أن الممثل فنان قدير، قدّم مجموعة أعمال مميزة ضمن مسيرته.

كما طالب آخرون بعدم تأويل المشاهد بصورة غير صحيحة، ودعوا إلى التركيز على دعم الأعمال الفنية العراقية والتخفيف من انتقادها بهذا الشكل.

ومن جهة أخرى دعا بعض المغردين لتنفيذ حكم قضائي بحق وحيد، معتبرين أنه أساء في مقطعه لرمز وطني وقضائي مهم.

يذكر أن القاضي محمد العريبي كان له دور بارز في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث اصدر حكماً عليه بالإعدام في قضية الأنفال عام 2006، كما ترشح للانتخابات البرلمانية عام 2018 لكنه لم يحرز عدداً كافياً من الأصوات يؤهله للفوز، وتوفي في أبريل 2021 بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا.