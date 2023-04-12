الامارات | مصر..تطورات جديدة في قضية وفاة ضحية «كلب المذيعة».. هل هناك خطأ طبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت النيابة العامة المصرية تطورات جديدة في التحقيق بوفاة رجل قضى نحبه بعد تعرضه لعضة كلب في حادثة أثارت جدلا كبيرا في البلاد.

وقالت النيابة في بيان إنها ستبحث فيما إذا كان هناك خطأ طبي أدى لوفاته من عدمه.

وأشارت النيابة إلى أنها استمعت لأقوال كل من طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل اللذين استقبلا المجني عليه يوم الحادث، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.

ونقل البيان عن الطبيبين قولهما إن الضحية توقفت عضلة قلبه لنحو ثلاثين دقيقة أثناء تخديره تمهيدا لإجراء عملية جراحية له. وبعد محاولات إنعاشه، نُقل إلى الرعاية المركزة وهو في غيبوبة تامة.

ووفق بيان النيابة، أكد طبيب التخدير المختص أنه أجريت للمجني عليه جميع الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير، مرجحا أن سبب الوفاة إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم «عقر الكلب» وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.

وكان محمد الماوي قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أيام في أحد المستشفيات، بعد نحو شهر من تعرضه لإصابات بالغة إثر عضه من كلب مملوك لجاره.

وكانت النيابة قد اتهمت صاحب الكلب بالتسبب خطأ في إصابة جاره بإهماله وعدم احترازه، حينما ترك الكلب دون قيد أو تكميم.