بعد اكتشاف الجاسوس في منزل جعفر العمدة.. هل شقيقته العين الثانية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حقائق عِدة بدأت تنكشف واحدة تلو الأخرى، وأحدثت تغيرًا كليًا في سير أحداث مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان الذي يشارك به ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، التي بدأت تتضح بعد أحداث الحلقة 17، بزواج «وداد» جوري بكر، من شوقي فتح الله، الذي يجسد بدوره الفنان منذر ريحانة، للانتقام من أسرة طليقها الذي خلعته قبل 7 أشهر من زواجها الثاني، حتى محاولة تورط جعفر في قضية مخدرات وحبسه ويزوره زوجها في السجن، ما أثار الكثير من التساؤلات والفضول، بعدما كشفت الأحداث عن الخائن والجاسوس في منزل جعفر العمدة.

اكتشاف الجاسوس في منزل جعفر العمدة

كشفت أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، العين الأولى والجاسوس الذي تحدث عنه شوقي فتح الله، داخل منزل جعفر العمدة، وبعد شكوك كثيرة، تبين أنها الخادمة التي تعمل لدى والدته «صفصف» وتجسد دورها هالة صدقي، حينما شوهدت مع «كارم» ويلعب دوره أحمد عبد الله، ليبقى هناك سؤال آخر، من هو صاحب عين «شوقي» الثاني في بيت جعفر العمدة؟

شكوك حول صباح شقيقة جعفر

ربما تدور الشكوك أيضًا، حول «صباح» شقيقة جعفر العمدة، وتؤدي دورها الفنانة دعاء حكم، التي لفتت الأنظار إليها، وهل لها دخل في خطف ابن جعفر «سيف»، الذي يجسد دوره أحمد داش، إذ يتوقع الجمهور وجود دوافع بالنسبة لها من أجل عدم وجود أبناء له، كما أنّ زوجها نعيم، عصام السقا، يشعر في بعض الأحيان بالغيرة من شقيقها جعفر، ويتمنى لو كان «كبيرًا» مثله، وهو ما اتضح من خلال حديثه مع والده «فتوح» في الحلقات حينما عاتبه قائلًا: «ليه يابا مكبرتنيش معاك زي ما عمي عبد الجواد كبر جعفر؟!».

تكهنات وأسباب لاتهام صباح

وسط تكهنات من جمهور ومتابعي العمل، ومحاولة الكشف عن المتورط الثاني والجاسوس الذي ينقل أخبار جعفر العمدة، دارت الشكوك حول «صباح» شقيقة جعفر، إذ قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم: «صباح أخت جعفر العمدة، ما أظهرتش طول المسلسل، مشاعر الأخ وأخته لدرجة إننا بننسى إنهم أخوات، رغم إن جعفر حنين علي أخوه الكبير اللي دايمًا عامله مشاكل، وحنين علي كل اللي متجوزهم وحتى حنين علي اللي شغالين معاه، وكمان على صاحبه اللي هو ابنه وما يعرفش أنه ابنه، صباح من بداية المسلسل ما يتشكش فيها لا بتهش ولا بتنش، صباح هي اللي ضربت عايدة بعد ما كانت نازلة من عندها، ولو اتكلمنا في ليه هتعمل كده، بنسبة كبيرة وهي صغيرة كانت بتحب يوسف اللي جعفر ضربه بالنار بالغلط، وجعفر رفض يجوزه ليها لأي سبب بقي، لأن ده السبب الوحيد اللي هيخليه يهاجم جعفر بمسدس لما كان في بيتهم، ويقول لأخته مش هخليكي تروحي معاه، أكيد مش بسبب أخته اللي هو ما أذهاش أصلًا».

وتابع الرواد في حديثهم عن سبب اتهام «صباح»، كالتالي: « كانوا مجرد زعلانين من بعض، فإيه اللي يخلي أصغر عيل فيهم يمسك مسدس ويروح يدافع عن أخته وأخواته التانيين كانوا ساكتين عادي؟، واضح أنه كان بيتلكك له، صباح هي العين اللي في بيت جعفر اللي قال عليها شوقي فتح الله، صباح مازارتش أخوها في السجن، رغم أن كل شخص فيهم ليه عذر إلا صباح وجوزها، جعفر حلف علي مرتاته أنه هيرمي عليهم اليمين لو حد فيهم زاره، وأخوه سيد كده كده مش عارف يخرج من بيته عشان يتجرأ ويروح له السجن، فإيه يخلي أخته الصغيرة ماتتشقلبش عشان تروح له السجن وتشوفه زي ما ابنه وأمه عملوا؟».

إثبات التهمة من تريلر العمل

كما وجد الجمهور، خلال تتر المسلسل، سببًا واضحًا لاتهام صباح، متابعين: «في التريلر الرسمي للمسلسل، صباح ظاهرة لمده ثانيتين بالظبط وبلال شامة بيقول لها أنتِ شيطانة برأس ست في الدقيقة 1:38، وكانت قدامه في نفس المكان، بنسبة كبيرة هتكون هي اللي خططت لخطف ابن جعفر العمدة، وهي اللي خططت لحبسه عشان هي الوحيدة اللي كانت تعرف بسفره من صاحبتها اللي قربت منها واستريحت لها عايدة، لأن كل اللي متجوزهم اتفاجئوا أنه مسافر أصلًا من الصور اللي نزلت، وكل الحوارات اللي في المسلسل بسبب واحده ست، زي ما بلال شامة قال، هنستبعد كل اللي متجوزهم، مش هيتبقى غير اللي ماحدش هيشك فيها خالص، صباح».

معلومات عن دعاء حكم

دعاء حكم، فنانة مصرية عملت في مجال عروض الأزياء.

- حصلت دعاء حكم، على لقب ملكة جمال العرب في عام 2009.

- الفنانة الشابة أم لطفل 10 أعوام، بدأت مشوارها الفني في عام 2011، ومن ثم توالت مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها، «الأخ الكبير».

مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي مشوق، ويشارك في بطولته كل من: محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، دعاء حكم، عصام السقا، ومن إخراج محمد سامي.