الصراع مع السرطان مأساة لحقت بمذيعتين.. آخرهما شيرين الطحان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فنانون ومشاهير كثر، استطاع مرض السرطان أن يخطفهم ويتسبب في وفاتهم بعد صراع معه، ويمنعهم من استكمال حياتهم والتمتع بها، ذلك المرض الذي يعد من أخطر الأمراض التي من الممكن أن يصاب به الشخص ولا يوجد علاج نهائي له ويقضي عليه، وكان آخر من رحلوا متأثرين بالسرطان الفنانة شيرين الطحان.

شيرين الطحان

كانت شيرين الطحان، آخر الأشخاص المعروفين الذين تمكن السرطان من خطفهم، إذ رحلت عن عالمنا في 7 أبريل الجاري بعد صراع كبير مع المرض لكنها لم تستطع هزيمته وفارقت الحياة، الأمر الذي جعل الحزن يسيطر على جميع محبيها ومتابعيها وكذلك أصدقائها من الوسط الفني.

بين الفن والتقديم التليفزيوني، كانت شيرين الطحان الوجه المميز الذي حفر ذكريات في قلوب متابعيها، وأهمها دورها في مسلسل رمضان كريم، سبقه عملها بالتليفزيون، إذ قدمت برنامج «ممنوع الاقتراب»، لكنها استمرت في الفن وتركت الإعلام، لتقدم أدوارًا تعلقت بأذهان المشاهدين، وبعضها كان حديثا لرواد التواصل الاجتماعي حتى الآن، عندما لعبت دور «هند» زوجة الحناوي مع الفنان محمد محمود في الجزء الأول من رمضان كريم الذي عرض في 2017، وفي أحد اللقاءات التلفزيونية لها، روت سبب دخولها الفن.

تبلغ شيرين الطحان من العمر 47 عامًا، ولدت في القاهرة الخامس من شهر يونيو عام 1976، ثم التحقت بعد تخرجها في كلية التجارة بدرجة البكالوريوس، إلى الإعلام والمجال الفني الذي كان السبب في تقديمها للشاشة هو زوجها المخرج المصري أحمد يسري، وأنجبت منه ابنتيها، إذ رأى فيها وجهًا فنيًا جيدًا، لذلك شجعها على استكمال مسيرتها.

أعمال درامية عديدة شاركت بها الفنانة شيرين الطحان، منها مسلسل رقم مجهول، ومسلسل اسم مؤقت وكذلك شاركت في مسلسل الركين في عام 2013 ومسلسل السبع وصايا في عام 2014، بالإضافة إلى مسلسل رمضان كريم، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2017 ضمن السباق الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرا.

الإعلامية أسماء مصطفى

الإعلامية أسماء مصطفى التي توفيت في عام 2021، كان ضمن الراحلين بسبب السرطان، إذ حاربت المرض بقوة حتى هزمها، وهو الخبر الذي صدم الكثيرين، على رأسهم العاملين في الوسط الإعلامي والصحفي، وزوجها عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، الذي نعاها في ذلك الوقت بكلمات مؤثرة حزنًا على فراقها.

محطات عديدة، عملت بها الإعلامية «أسماء مصطفى» وقدمت العديد من البرامج الصباحية منها «صباح التحرير ويك إند» ثم «صباح الورد» وأيضًا «نهار جديد» على قناة النهار، ثم انتقلت للعمل في قناة إكسترا نيوز، ببرنامج «هذا الصباح» وتخرجت في كلية التجارة وإدارة الأعمال، وأجرت رسالة الماجستير في الإدارة المالية.