أبناء منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.. قانون وصاية الجد عائقا أمام تعليمهم

القاهرة - سمر حسين - ماما

يؤديان دوريهما وكأنهما خُلقتا بمقاسهما الصغير، لذلك استحق أبناء مني زكي في مسلسل تحت الوصاية، الإشادة ونالوا إعجاب الكثير من المتابعات، فبعضهن تمنين الوجود بجانبهما حتى يهتمن بهما، ذلك لأن منى زكي «حنان» خلال أحداث المسلسل تتعرض للأزمات والعمل في البحر وقتًا طويلًا وتتركهما وحدهما، كذلك سلطت منى ذكي التي تلعب دور حنان، الضوء في على قانون الوصاية الذي من خلاله لا تستطيع الأم التحكم في أموال أولادها بدون موافقة الجد الوصي عليهم من البداية.

أبناء مني زكي في تحت الوصاية

إشادات كثيرة تلقاها كلا من «ياسين» و«فرح» أبناء منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، ففي الوقت الذي تتركهم فيه الأم للبحث عن الرزق في البحر، يكون على الطفل رعاية شقيقته الصغرى التي تبلغ من العمر عامين فقط، يعد لها الرضعات ويلعب معها وكذلك يغني لها، الأيام تتعاقب عليهما بدون والدتهما، الأمر الذي جعل خالتهما، مها نصار التي تجسد دور «سناء»، تقول لشقيقتها: «ياسين أصغر من أنه يشيل المسؤولية يا حنان»»، تنصحها بأن تتركه يعيش سنه لكنها لا تجد رجلاً في حياتها بعد وفاة زوجها، غيره، وعلى الرغم من نيتها أن تعيد مركب زوجها الراحل لأسرته، ما زال شقيق زوجها، يلاحقها حتى تسبب في حبس شقيقتها بمجرد العودة من دمياط إلى الإسكندرية.

أما تعليقات الجمهور على أدوار الصغيرين، قالت إحدى المتابعات: «مقطعين وواخدين قلوبنا كل حلقة في تحت الوصاية، لدرجة إن الواحد عايز يساعد أستاذة منى زكي في تربيتهم، يقدروا ما شاء الله عليهم يدوا دورات ماستر كلاس في التمثيل للأستاذة ياسمين ستيوارت وأستاذة ريهام بوكر فيس».

وصاية الجد عائقًا تقف أبناء مني زكي في تحت الوصاية

قررت الابتعاد بعد أن سئمت تحكم الأهل، لكن تعليم أبناء مني زكي في مسلسل تحت الوصاية متوقف على ولاية الجد، ففي الحلقتين الرابعة والخامسة، عندما قررت «حنان» تعليم ابنها ونقل أوراقه لمدرسة جديدة، وفي حوار دار بين شقيقة منى زكي وموظفة المجلس الحسبي بعد طلب الإذن لنقل أبن أختها قالت: «الإدارة قالت لنا نجيب ورق من هنا، عشان نجيب ملف ياسين» لتجيبها الموظفة: «حضرتك والدته؟»، فترد: «لا خالته بس معايا توكيل من أمه، وأمه معاها الوصاية التعليمية»، وكان رد منى زكي قائلة:« لا إله إلا الله حتى العلام كمان فيه وصايةـ وهي الأم دي طيب ملهاش لازمة خالص كلكم مخونينها أوي كده».