طريقة عمل البيتيفور الناعم.. «اعمليه لأولادك سادة أو بالشوكولاتة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال عيد الفطر المبارك، تحاول الأمهات وربات المنازل إعداد الكثير من الأطعمة والمسليات لتناولها في أيام العيد، التي من بينها البسكوت والكعك والغُريبة، كما يفضلن إعداد طريقة عمل البيتيفور الناعم، الذي يعتبر من المفضلات عند الأطفال بصفة خاصة، كونه يتمتع بمذاق طيب وشهي ويمكن تناوله مع المشروبات الساخنة والباردة، خاصة الشاي والقهوة والنسكافية أو مع العصائر.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل البيتيفور الناعم، على طريقة الشيف هالة التي تقدم وصفات سهلة وإقتصادية لربات المنازل في عيد الفطر المبارك، بأكثر من وصفة وطريقة للأطفال والأسرة وخلال الزيارات العائلية والأصدقاء.

طريقة عمل البيتيفور الناعم للشيف هالة

المقادير

- 2 كوب من الزبدة الطرية.

- ثلاث أرباع كوب من سكر المطحون.

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- شوكولاتة.

- أربعة من بياض البيض.

- ثلاثة أكواب وربع من الدقيق الأبيض.

طريقة عمل البيتيفور الناعم

- ضرب الزبدة مع إضافة السكر المطحون إليها بشكل تدريجي، حتى الحصول على خليط كريمي متجانس.

- وضع بياض البيض تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، حتى يتحول لون الخليط إلى اللون الأبيض.

‏- ‏وضع نصف ملعقة فانيليا، مع الاستمرار فى الخلط حتى تتجانس كل المكونات معا.

- وضع الدقيق الأبيض بعد نخله جيدًا.

- تقليب المكونات مع بعضها البعض حتى تتداخل وتتجانس.

- تشكيل العجينة بالأشكال التي تفضلينها.

- وضع البيتيفور داخل صينية مدهونة على ورق الزبدة بالفرن، حتى تمام النضج واتركيه بعد ذلك حتى يبرد.

- تزيين البيتيفور حسب الرغبة بمربى الفراولة أو الشوكولاتة.