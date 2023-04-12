أضرار الفسيخ والرنجة.. «الصحة» تحذر من أمراض خطيرة لا تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يدرك الكثير من الأشخاص، أضرار الفسيخ والرنجة، فهما من الأكلات المحببة لدى العديد خاصة أنهما وجبتين تراثيتين مرتبطتين بحلول يوم شم النسيم، وقبل استقبال أيام أعياد شم النسيم، تلجأ العديد من ربات المنازل لجلب كميات من أسماك الفسيخ والرنجة لتناولها هذا اليوم مع الخضروات والسلطات، دون الدراية الكافية بأضرارها خاصة حال تناولها عقب ساعات الصيام.

وفي هذا الصدد، حذرت وزارة الصحة والسكان، من أضرار الفسيخ والرنجة، وذلك من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أنه لا يجب تناول الصائمين للفسيخ والرنجة والموالح، لأنها تسبب الجفاف وتؤثر على صحة الكلى وقد تسبب الإصابة بالجلطات.

تحذيرات الصحة من أضرار الفسيخ والرنجة

وحذرت وزارة الصحة والسكان من أضرار الفسيخ والرنجة، مشيرة إلى الأسباب التالية:

- الابتعاد تمامًا عن تناول الأسماك المالحة بسبب أضرارها الكثيرة.

- طريقة الاعتماد على تناول الرنجة وتمليحها في المنزل، تعتمد بالأساس على توفير بيئة لا هوائية، لكي تتخمر الأسماك وتصبح فسيخا، وهي بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإفراز سمومها المسببة للأمراض الناتجة عن تناول هذه النوعية من الأسماك.

أسباب عدم تناول الرنجة في الصيام

وحول التحذيرات من أضرار الفسيخ والرنجة، خاصة عقب الصيام، جاءت على النحو التالي:

- احتباس الماء في الجسم، بسبب تناول الأسماك المملحة.

- تورم القدمين وتسرب الغشاء البلوري على الرئة، بسبب زيادة الأملاح.

- ضعف في عضلة القلب.

- الجفاف الشديد بسبب احتواء أسماك الفسيخ والرنجة على الأملاح.

- الإصابة بشلل التسمم الممباري والنزلة المعوية.

أضرار الفسيخ والرنجة

وحذر رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، من أضرار الفسيخ والرنجة، مؤكدًا أن طريقة تحضيره تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا تفرز سموما قاتلة، تسبب أضرارا شديدة للمتناولين وتزيد من احتمالية الوفاة.

ونصح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، من قبل، خلال مداخلة إعلامية على dmc بضرورة شراء الفسيخ والرنجة من محال خاضعة للإشراف والرقابة، حتى تتوافر فيها الاشتراطات الصحية، وعدم الإسراف في تناولها، لأنها تحتوي على نسب عالية من الأملاح تصل لأكثر من 17% من وزن هذه الأسماك، وتسبب ضررا شديدا جًدا خاصة لمصابي أمراض القلب والضغط والكلى والحوامل والأطفال.

كما حذر من تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك والرنجة، لتركيز السموم في هذه المناطق.

الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة توفر مصل البتيوليزم الخاص بحالات التسمم من الفسيخ والرنجة مجانا.