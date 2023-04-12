الامارات | بيع وعاء خزف بـ25 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع وعاء خزفي صيني، يبلغ قطره نحو 11 سنتيمترا، بأكثر من 25 مليون دولار في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في هونغ كونغ.

ووصفت دار المزادات الوعاء بأنه "مهم للغاية"، مشيرة إلى أن معظم النماذج الأخرى المتبقية محفوظة الآن في متحف القصر في تايوان.

يذكر أن التحفة ضمن مجموعة نادرة من قطع الخزف، التي صنعت في بكين خلال القرن الـ18 أثناء عهد إمبراطور يونغ تشنغ، الذي حكم الصين من عام 1722 إلى عام 1735.

ويصور الوعاء، الذي بلغت قيمته 25.3 مليون دولار في المزاد، طائران من السنونو وشجرة مشمش مزهرة وشجرة صفصاف، ويحتوي على مقتطفات من قصيدة.

وكان الوعاء ضمن وعائين جمعهما تاجر في شنغهاي أواخر القرن التاسع عشر، ثم بيع كل منهما في عام 1929 مقابل 150 جنيها إسترلينيا (حوالي 9400 دولار).