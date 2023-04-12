طريقة عمل الكفتة المقلية على طريقة نجلاء شرشابي.. «حضريها في ربع ساعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكفتة المقلية، واحدة من الطرق الشهية والاقتصادية في آن واحد، فالكفتة المقلية من الأطباق الرئيسية الشهية والمميزة والغنية بالبروتين، خاصة إذ تم تحضيرها بتتبيلة مميزة بمذاق ورائحة ونكهة مختلفة عن باقي الطرق.

طريقة عمل الكفتة المقلية

وفي السطور التالية، إليكِ طريقة عمل الكفتة المقلية، بخطوات سهلة وبسيطة، على طريقة الشيف وخبيرة الطبخ نجلاء شرشابي، بمقادير متوفرة، إذ تكفي الوصفة 4 أفراد، وتحتاج لـ15 دقيقة فقط لتحضيرها، كما يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أوالمكرونة أو البطاطس.

مكونات طريقة عمل الكفتة المقلية

- نصف كيلو من اللحم المفروم.

- فرم ربع كيلو من البصل دون عصير

- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

- ربع ملعقة من الملح.

- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

- نصف ملعقة من الكمون.

- كمية زيت مناسب للقلي.

- بيضة.

- 2 ملعقة من البقسمات الناعم.

طريقة عمل الكفتة المقلية

- احضري اللحم المفروم، وقومي بعجنها باستخدام العجان في البداية.

- افرمي مع اللحم المفروم البصل، والبهارات مع الفلفل وضيفي البيضة والبقسمات في الكبة الكهربائية، حتى يتماسك القوام.

- اخرجي الخليط من الكبة، وقومي بتشكيل اللحم إلى أصابع أو كرات، مع الحرص على غمر أصبعك بالزيت عند التشكيل.

- احضري الصينية وادهنيها بالقليل من الزيت.

- احضري طاسة عميقة، وضعي كمية الزيت المناسبة فيها ثم ارفعيها على النار.

- انتظري حتى يسخن الزيت الغزير ثم ضعي الكفتة فيها.

- قلبي الكفتة على الجانبين حتى تنضج، وتصبح باللون الذهبي، ثم ارفعيها من على النار.

- صفي الكفتة جيدًا من الزيت، باستخدام المناديل الورقية، وزينيها بالبقدونس وقدميها.