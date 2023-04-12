طريقة عمل سلطة الحمص.. «مناسبة للسحور والإفطار»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يفضل معظم الناس في رمضان تناول السلطات، وتعتبر سلطة الحمص، واحدة من أكثر أنواع السلطات المفضلة، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة عمل سلطة الحمص بأكثر من وصفة، خاصةً أنها تحتوي على العديد من العناصر المفيدة للجسم، وتساعد على تقويته، لذلك يُقدم مطبخ «هن» طريقة عمل سلطة الحمص في المنزل، على طريقة الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل سلطة الحمص

المقادير:

- طماطم.

- بصل أحمر.

- حمص مسلوق.

- خيار.

- بقدونس.

- زيتون أسود شرائح.

- عصير ليمون.

- خل.

- زيت.

- ثوم مفروم.

- ملح.

- فلفل أسود.

خطوات تحضير طريقة عمل سلطة الحمص

- اسلقي الحمص مع خلطه الطماطم والخيار والبصل.

- بعدها ضيفي الملح والفلفل الأسود والزيت والخل وعصير الليمون مع التقليب الجيد.

- ضيفي الزيتون المقطع على وجه السلطة، وبعدها زينيها بالبقدونس المفروم.

طريقة عمل سلطة الحمص

المقادير:

- كوبان حمص مسلوق.

- أوراق الجرجير.

- كوب طماطم شيري.

- نصف كوب جبنة مبشورة.

- خل التفاح.

للصوص:

- ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون.

- ربع كوب خل فاتح.

- ملعقة كبيرة عسل أبيض.

- ملعقة كبيرة خل.

- ملح وفلفل.

طريقة عمل سلطة الحمص

- أولى خطوات طريقة عمل سلطة الحمص، اخلطي كل المكونات والصوص جيدًا في طبق التقديم.

- رصي أوراق الجرجير، ثم الحمص ثم الطماطم الشيري وباقي المكونات.

- ضعي الجبنة المبشورة على وجه السلطة.

- ضعي الصوص عليها وكمية من الحمص.