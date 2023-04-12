طريقة عمل الشكشوكة بالبيض.. طبق مفيد في سحور رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشكشوكة من الأكلات المفضلة عند معظم المصريين، وسهلة على ربات البيوت في تحضيرها، الذي لا يستغرق سوى دقائق معدودة، ويمكن تقديمها في رمضان كطبق رئيسي في الفطار أو السحور، لذا نستعرض طريقة عمل الشكشوكة المصرية بالبيض من خلال مطبخ «هُن» بحسب الشيف نجلاء الشرشابي والشييف يسري.

طريقة عمل الشكشوكة لنجلاء الشرشابي

المقادير:

- عدد البيض على عدد أفراد الأسرة.

- كوب فلفل ألوان.

- بصلة مفرومة

- كوب طماطم مفرومة.

- فلفل حار مفروم.

- ملعقتان كبيرة زبدة أو زيت.

- ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الشكشوكة

وصفت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الشكشوكة بأنها سهلة وبسيطة، إذ أن هناك عائلات كانت تحضر منها كميات كبيرة.

ولطريقة التحضير يجب إتباع التالي:

- ضعي ملعقة كبيرة من الزبدة، وكمية الزبدة تكون حسب كمية البيض.

- شوحي البصلة مع الزبدة، وعليهم الفلفل وملح وفلفل بهارات، والملح يوضع حسب كمية الخضرة والبيض.

- ‏ضعي البيض وقلبيه حتى ينضج.

- ‏ضعي المكونات في قدر على النار لكل العائلة، ثم تقدم في أطباق بعد اكتمال النضج.

طريقة عمل الشكشوكة في المنزل على خُطى الشيف يسري

المقادير:

- نصف كيلو من البصل متقطع أو مفروم.

- فلفل أخضر مكعبات.

- كيلو طماطم مقشرة مقطعة.

- ثمرة فلفل حار

- ملعقتان زيت.

- ثلاثة فصوص ثوم.

- معلقة كمون.

- بهارات.

- ملعقتان صلصلة طماطم.

- بيض حسب الحاجة.

تحضير طريقة عمل الشكشوكة

- حضري الطاسة ونضع ملعقتين الزيت، وفي حالة الرغبة بأن تكون أغمق نضع قطعة زبدة صغيرة.

- ‏عندما يندمجا سويا ضعي البصل، ولكن هناك ملحوظة مهمة أنه يمكن تحضيرها بالزيت فقط أو الزبدة فقط.

- ‏بعد وضع البصل اتركيه حتى يذبل.

- شوحي البصل حتى يصفر، ولا يكون نيء، إذ أن به نسبة من السكر ويكرمل عندما يبدأ لونه في اللمعان بالتالي هو بدأ يدبل أو يصفر قليلًا، ويجب أن تكون كمية البصل كبيرة واستمري في التقليب.

- ضعي الثوم والفلفل الحامي ونقلب دون أن يأخذ وقتا طويلا في التسوية وكذلك الثوم.

- ‏ضيفي القليل من الملح مع الطماطم، وقلبي جيدًا ثم ضيفي معلقتين صلصلة الطماطم ونتبله بالكمون ورشة والبهارات.