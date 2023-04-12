طريقة عمل النجرسكو بالفراخ.. «وجبة سريعة واقتصادية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثير من العزومات الرمضانية قد يتبقي منها فائض كبير من الدجاج، لذلك يمكن استغلال هذا الفائض في تحضير وجبة سهلة ويحبها الأطفال، وهي النجرسكو بالفراخ، والتي يمكن الاعتماد عليها في وجبة الإفطار، إذا كنتِ ممن يحبون الوجبات الدسمة نوعا ما، أو يمكن تحضيرها بطريقة صحية وخفيفة، لذلك تعرفي على طريقه عمل الفراخ بالنجرسكو على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ للشيف فاطمة أبوحاتي

- كيس مكرونة فيتوتشيني.

- 2 صدر دجاج مقطعة جوليان.

- بصلة مفرومة.

- كوب فلفل ألوان.

- كوب مشروم شرائح.

- ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

- ½ ملعقة صغيرة بابريكا.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقة كبيرة زبدة.

- ملعقة كبيرة زيت نباتي.

للصوص:

- ½ 1 لتر حليب.

- 5 ملاعق كبيرة زبدة.

- 5 ملاعق كبيرة دقيق.

- مكعب مرقة دجاج.

- كوب كريمة طهي.

- ملح.

للوجه:

- 2 كوب جبنة موزريلا

طريقة تحضير النجرسكو بالفراخ:

لـ طريقة عمل النجرسكو بالفراخ، أولا ضعي وعاء على النار ثم يضاف له ماء ساخن وملح، بعد ذلك تضاف المكرونة وتسلق ¾ سوا.

- ترفع المكرونة وتصفى من الماء، ثم يقطع الفلفل جوليان أو شرائح طولية، وبعدها تقطع صدور الدجاج بنفس الطريقة.

- سخني طاسة على النار، ثم ضيفي إليها الزبدة والزيت وتترك حتى تسيح الزبدة، وبعدها تضاف صدور الدجاج تدريجيا.

- في الخطوة التالية تقلب صدور الدجاج حتى تتحول للون الأبيض، ويضاف إليها البصل المفروم ويقلب، ثم يضاف المشروم ويشوح مع الدجاج.

- يضاف الفلفل الألوان والتوابل وملح وفلفل أسود، وتقلب المكونات حتى تمتزج وترفع من النار.

لتحضير الصوص:

- يوضع وعاء على النار ويضاف له الزبدة والدقيق.

- يشوح الدقيق في السمنة ثم يضاف الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر لمنع تكتل الدقيق.

- يضاف الملح ومكعب المرقة.

- يرفع الخليط من النار بعد أن يصبح القوام كريمي متوسط السمك.

- تضاف الكريمة ويقلب.

- تقلب المكرونة مع الدجاج في بولة مع قليل من الصوص.

- يسخن الفرن على حرارة 200.

- احضري طبق بيركس ويوضع طبقة من الصوص في الأرضية.

- تضاف المكرونة في البيركس ويضاف الصوص على المكرونة حتى يغطي المكرونة، وتضاف الجبن على الوجه.

- أخيرا يوضع البيركس في الفرن من 10 لـ 15 دقيقة حتى تسيح الجبن ويحمر الوجه.