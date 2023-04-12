طريقة عمل الأرز المعمر في المنزل.. «قدميه حلو وحادق في رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الأرز المعمر من أكثر الأكلات المفضلة لدى كثير من المصريين، وتحب العديد من السيدات إعداده خلال شهر رمضان، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، ويمكن تحضيره بمذاق حلو أو حادق، ويُقدم «هن» للأمهات وربات المنازل، طريقة عمل الأرز المعمر في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الأرز المعمر الحادق

المقادير:

- ثلاثة أكواب أرز.

- كوب ونصف كوب ماء.

- ثلاثة أكواب لبن.

- ملعقتين كبيرة سمنة.

- ملح.

- ربع كيلو قشطة بلدى.

طريقة عمل الأرز المعمر

- اغلي اللبن والماء والسمنة على النار.

- ضيفي الملح وتقليبه، ثم ضعي اللبن على الأرز فى الطاجن.

- ضعي قطع القشطة على الوجه، ثم إدخال الطاجن الفرن، حتى تمام النضج.

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو

المقادير:

- مقادير الأرز المعمر.

- كوبان لبن.

- كوب أرز.

- ملح وسكر.

- كوب كريمة لباني.

- زبدة.

طريقة عمل الأرز المعمر

- اسلقي الأرز باللبن، بدلا من الماء.

- ادهني وعاء عميق بالكامل بالزبدة.

- ضعي الأرز المخلوط باللبن مع الكريمة.

- ضيفي السكر واللبن.

- ضعي الوعاء في الفرن على 240 درجة مئوية، حتى غليان الخليط، ثم إخراجه.

- ضعي الوعاء مرة أخرى على درجة حرارة 180 في الفرن.

طريقة عمل الأرز المعمر بالدجاج

- كوبان أرز.

- أربعة أكواب حليب.

- ملعقة سمن.

- قشطة.

- فراخ.

طريقة تحضير الأرز المعمر

- شوحي الأرز مع السمن في قدر عميق لمدّة 5 دقائق حتى يتحمر.

- اسقي الأرز المحمر بالمرق والحليب، وتغطية القدر وطهيه على نار هادئة وتركه لمدّة 20 دقيقة.

- ضعي نصف كمية الأرز المطهو في قاع طاجن فرن، ثمّ إضافة طبقة من الدجاج المسلوق، ثمّ باقي كمية الأرز.

- ادهني السطح بالسمن، مع إضافة القليل من القشطة، أو الكريمة الطازجة، ويمكن الاستغناء عن القشطة، والكريمة حسب الرغبة.

- ضعي الطاجن في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدّة 15 دقيقة تقريبا.

- اخرجي الطاجن من الفرن، وقدميه بالهناء والشفاء.