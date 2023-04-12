طريقة عمل الكنافة الطرية.. «تكات بسيطة هتظبط الطعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكنافة الطرية من أكثر الأنواع التي تفضلها الكثير من السيدات، لإعدادها بسهولة ويسر، وبمكونات تتواجد داخل المطابخ المصرية، ومن ثم تحرص على تواجدها ضمن المائدة الرمضانية كعنصر أساسي بعد تناول الإفطار، وأداء صلاة التراويح، كما يفضلها الأطفال نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وسهولة تناولها.

ويُقدم مطبخ «هُن» طريقة عمل الكنافة الطرية في المنزل، على طريقة الشيف حسن، الذي يُقدم وصفات سهلة وبمكونات إقتصادية.

مقادير عمل الكنافة الطرية

- نصف كيلو كنافة.

- نصف كوب من السمن السايح.

- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

- مكسرات.

مقادير شربات الكنافة:

- 2 كوب من السكر.

- عصير نصف ليمونة.

- كوب ماء.

طريقة عمل الكنافة الطرية

ولطريقة عمل الكنافة الطرية، يجب إتباع مجموعة من الخطوات على النحو التالي:

- البدء في تحضير الشربات من خلال وضع السكر وكوب من الماء في حلة على النار، ومع بداية الغليان يتم إضافة عصير الليمون، ويترك علي النار لمدة 5 دقائق.

- الخطوة الثانية هي ترك الشربات حتى يبرد ويمكن إدخاله الثلاجة لحين استخدامه.

- إحضار صينية مناسبة وتدهن بالسمن من أسفل ومن الجوانب، مع وضع نصف الكنافة بها مع كبسها جيدًا، ثم يتم إضافة العسل والمكسرات اليها في الوسط أكثر من الأطراف.

- الخطوة التالية هي إضافة باقي الكنافة وتكون أقل من الطبقة الأولى، مع مساواة في كل الصينية لتكون في نفس المستوى.

- إضافة السمن وتوزيعه على الصينية، وإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة، حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- تكات نجاح الكنافة الطرية

من الممكن إشعال الشواية لتحمير الكنافة من أعلي، ومن ثم إضافة شربات الكنافة بعد أن يتم اخراجها من الفرن.