طريقة عمل 2 كيلو بسكويت النشادر.. اعرفي تكات الطعم المقرمش في 10 خطوات فقط

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2023، وانتهاء شهر رمضان الكريم، الذي يعد من أفضل شهور العام، وفيه يتقرب المسلم والعبد إلى ربه ويحرص على أداء الصلوات والعبادات والتردد على المساجد كل يوم، وتحرص ربات المنازل أيضًا على إعداد موائد رمضانية تضم ما لذّ وطاب، ومع عيد الفطر، تجد السيدات يحرصن على البسكويت والكعك والبيتي فور وغيرها من الأصناف المختلفة، لذا يحاولن البحث عن طريقة عمل 2 كيلو بسكويت النشادر، كونه من أكثر ما يفضله الأطفال.

ويُقدم هُن طريقة عمل 2 كيلو بسكويت النشادر، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة في متناول ربات المنازل وأشهى الوصفات خلال عيد الفطر المبارك.

طريقة عمل 2 كيلو بسكويت النشادر

- المقادير

2 كيلو دقيق

250 جرام زبدة

3 كوب زيت

كوبين سكر

2 معلقة كبيرة بيكينج باودر

معلقة كبيرة زنجبيل مطحون

‏معلقة كبيرة هيل مطحون

‏1 معلقة صغيرة فانيليا

‏¼ معلقة صغيرة ملح

‏زيت حسب الرغبة

2 كوب حليب ساخن

2 بيضات

2 معلقة كبيرة نشادر

طريقة العمل

ومن أجل معرفة طريقة عمل 2 كيلو بسكويت النشادر، يجب إتباع الخطوات التالية للشيف نجلاء الشرشابي.

- وضع الزبدة في وعاء مع خفقها جيدًا بالمضرب حتى تصبح مثل الكريمة.

- إضافة مقدار السكر البودرة مع استمرار الخفق مع الزبدة حتى يأخذ الخليط قوامًا كريميًا.

- إضافة البيض واحدة تلو الأخرى بالتدريج مع الخفق، ثم الفانيليا والملح.

- إضافة ملعقة النشادر الصغيرة، إلى الدقيق مع ملعقة صغيرة بيكنج باودر و2 ملعقة كبيرة من النشا، حتى يعطي قرمشة للبسكويت.

- وضع نصف كمية الدقيق ونصف كمية اللبن لخليط الزبدة والسكر والنشادر وضربها جيدًا، ثم إضافة باقي كمية الدقيق واللبن وخلط المكونات جيدًا.

- الخطوة السادسة لعمل 2 كيلو بسكويت النشادر، هي استخدام ماكينة البسكويت أو كيس الحلواني حسب الرغبة.

- إشغال الفرن على درجة 170 درجة، وتركه حتى يسخن لحين الانتهاء من تشكيل عجينة البسكويت.

- وضع البسكويت المشكل على صينية مدهونة بالزيت.

- إدخال الصينية الفرن في الرف الأوسط إلى أن يصبح لون البسكويت ذهبيًا.

- وضع البسكويت بعد النضج وتركه حتى يبرد في علبة محكمة الإغلاق.