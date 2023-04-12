جويرية حمدي بطلة ذا فويس تعلن ارتداء الحجاب.. «صرخت نانسي عجرم بسببها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت المطربة الصغيرة جويرية حمدي، نجمة برنامج ذا فويس كيدز «the voice kids»، خلال الساعات القليلة الماضية، ارتدائها الحجاب قبل العام الدراسي الجامعي الأول لها، إذ أكدت ارتدائها الحجاب واعتزالها الغناء بشكل نهائي.

جويرية حمدي بطلة ذا فويس تعلن ارتداء الحجاب

وأعلنت جويرية حمدي بطلة ذا فويس، ارتداء الحجاب، عبر حسابها على منصة الفيديوهات «TikTok»، بمقطع فيديو أعلنت من خلاله أسباب ارتدائها الحجاب، مؤكدة أن الأمر لم يأتي بشكل مفاجئ لكنه بعد تفكير وتخطيط دام لـ6 أشهر، واقتناع تام بأن الحجاب فرض لابد من تلبيته: «قعدت أفكر في لبس الحجاب لمدة 6 شهور، هو فرض ربنا وهو أعلم بخلقه، خاصة إن ربنا بيختبرنا اختبار صعب اختبار في أكتر حاجة بنحبها وصعبة، إحنا كبنات بنحب نظهر جمالنا ونبينه، والحجاب اختبار وامتحان كبير بنجاهد فيه».

وتابعت جويرية حمدي بطلة ذا فويس، حول شعورها عن الحجاب: «لما لبسته حسيت إني محمية لإني مش مكشوفة، ومكانتى عليت في نظر نفسي بمجرد ما لبست الحجاب، وقررت ألبسه وأنا داخلة أولى جامعة وأسلم لأوامر ربنا».

من هي جويرية حمدي بطلة ذا فويس؟

جويرية حمدي بطلة الموسم الأول من برنامج The voice kids.

نشأت في محافظة الإسكندرية.

من مواليد 2005، وتبلغ من العمر 18 عامًا.

أبهرت لجنة الحكام بعد غنائها «قال جاني بعد يومين»، حتى أن الفنانة نانسي عجرم باتت تصرخ على المسرح من شدة الإعجاب بصوتها.

كانت ضمن فريق الفنان تامر حسني.

– أول عمل غنائي لها، كان أغنية الله شاهد، مع الفنان تامر حسني وأعضاء فريقه في البرنامج.