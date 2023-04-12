كيفية أداء صلاة التسابيح في المنزل.. اعرفي عدد الركعات وفضلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر صلاة التسابيح، من أكثر الصلوات التي يحرص المسلمون على أدائها في ليالي شهر رمضان الكريم، لما لها من فضل عظيم وكبير، فهي مكفرة للذنوب ومفرجة للكروب، وحث عليها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك الكثير من الأسئلة التي تتبادر إلى أذهان السيدات حول كيفية أداء صلاة التسابيح وكيفية القيام بها وما هو عدد الركعات وكيف يمكن صلاتها داخل المنزل؟

صلاة التسابيح في المنزل

حددت دار الإفتاء المصرية، خلال خاصية البث المباشر، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، كل ما تريد معرفته عن كيفية أداء صلاة التسابيح وثوابها في شهر رمضان الكريم، إذ أشارت إلى أنها من النوافل المستحبة، كما أنه يجوز أن يصليها الشخص إما فردًا أو في جماعة.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، بحديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تحدث فيه عن صلاة التسابيح وفضلها، كالتالي: «وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن صلاة التسابيح ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».

كيفية أداء صلاة التسابيح

وعن كيفية أداء صلاة التسابيح، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يتم أداؤها بـ4 ركعات بتسليمة واحدة، وفى كل ركعة يقرأ المصلي فاتحة الكتاب وسورة وهي أي سورة يختارها، وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع يقول في أثناء قيامه، هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة، ويركع وبعد التسبيح المعتاد في الركوع تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، ثم يرفع من الركوع قائلا:«سمع الله لمن حمده» ثم وقية الذكر، وذكر التسبيحات ويرددها 10 مرات، ثم يسجد وبعد التسبيح المعتاد في السجود يقول التسبيحات 10 مرات، ثم يرفع رأسه من السجود بين السجدتين ويقول التسبيحات المذكورة بعد الدعاء المعتاد 10 مرات.

وتابع الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في الحديث عن كيفية أداء صلاة التسابيح وعدد الركعات، كالتالي: «يسجد المسلم وبعد التسبيحات المعتادة في السجود يقول التسابيح 10 مرات، ثم يرفه رأسه من السجود وهو جالس القرفصاء في الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فيقول التسبيحات 10 مرات، ليكون بذلك إجمالي التسبيحات في الركعة الواحدة 75 مرة، ويكرر ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربعة فيكون بذلك 300 تسبيحة في الصلاة».

السور التي يستحب الصلاة بها في التسابيح

الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تحدث عن السور الذي يجب قراءتها في صلاة التسابيح، الركعات الأربع بعد الفاتحة، وهي السور التي جاء أنها تعدل نصف أو ثلث ربع القرآن ليحصل أكبر قدر من الثواب، ويمكن قراءة في الركعة الأولى سورة الزلزلة، والركعة الثانية سورة الكافرون، والركعة الثالثة سورة النصر، والركعة الرابعة سورة الإخلاص.