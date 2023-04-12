عادات النوم السيئة قد تزيد الإصابة بالسكتة الدماغية.. إليك كيفية منع ذلك

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يتعرضون بشكل مفاجئ لسكتة دماغية، إذ زادت حالات الإصابة بالسكتة الدماغية خلال السنوات الماضية، ويُعتبر العلاج المبكر هو الطريقة الوحيدة لتقليل معدل الوفيات المتزايد، ومن ضمن أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية، إتباع الأشخاص لبعض عادات النوم السيئة.

ووفقًا لما نشره موقع «سي إن إن»، فإن الشخص إذا كان يعاني من مشاكل في النوم، فإنه أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، إذ وجد الأطباء، أنّ الأشخاص الذين ينامون مدة أقل من 5 ساعات في اليوم، هم الأكثر عرضة للإصابة بثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى أن النوم لساعات طويلة تصل إلى أكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة، قد يزيد من خطر الإصابة بالمرض، ويعد الحصول على نسبة كافية من النوم، من أهم أسباب الوقاية من السكتات الدماغية والأمراض بشكل عام.

عادات النوم السيئة قد تؤدي للسكتة الدماغية

وهناك بعض النصائح التي يجب إتباعها للوقاية من خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية، ويستعرض «هن»، خلال التقرير التالي، أفضل النصائح للوقاية من السكتات الدماغية، وذلك وفقًا لما نشره موقع «healthline» الطبي.

نصائح للوقاية من السكتات الدماغية

1- النوم الجيد: بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم بانتظام أمر مهم، فقد وجد الباحثون في جامعة ألاباما ارتباطًا قويًا بين الحصول على أقل من 6 ساعات من النوم، وزيادة معدل الإصابة بأعراض السكتة الدماغية للأشخاص فوق سن 45.

2- فقدان الوزن: إذ أظهرت الأبحاث أنّ الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم «مؤشر كتلة الجسم» عن 30، هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي «مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من 25».

3- تجنب الإجهاد البدني والعقلي: المجهود الكبير، يمكن أنّ يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية، فضلًا عن أن الراحة غير الكافية، أو ساعات العمل الطويلة، أو الإجهاد العاطفي المستمر، أو المهام التي تتطلب جهدًًا بدنيًًا كبيرًا، تزيد من إفراز الهرمونات التي ترفع ضغط الدم وتزيد من احتمالية تجلط الدم وبالتالي الإصابة بالسكتات الدماغية.