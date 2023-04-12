طريقة عمل الأرز البسمتي الأصفر.. «حضريه بالمرقة وعصير البرتقال»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأرز البسمتي الأصفر من الأكلات التي تقدمها ربات المنزل لأسرتها في شهر رمضان، لسهولة إعدادها، فضلًا عن مذاقها الشهي، وقلة سعراته الحرارية، لذلك نستعرض طريقة عمل الأرز البسمتي الأصفر خلال السطور التالية، وفق ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الأرز البسمتي الأصفر

المقادير:

- كوبان أرز بسمتي أصفر.

- ملعقتان كبيرتان كاري.

- ملعقتان كبيرة كركم.

- ملعقة بهارات.

- ملعقة بودرة بصل.

- ملعقة زبدة.

- ملعقة زيت.

- مرقة حسب الاحتياج.

- قدر من الماء مغلي.

طريقة تحضير الأرز البسمتي الأصفر

- ضعي في حلة على النار الزيت والأرز البسمتي الأصفر وشوحي قليلًا.

- ضيفي الزبدة والكركم والكاري والبهارات وقلبي جيدًا.

- ضيفي قليل من الماء المغلي وملح وفلفل وقلبي حتى يتشرب الماء.

- ضيفي المرقة حتى تغطى مستوى الأرز ثم اتركي ليغلي.

- ثم تهدأ النار ويغطى الاناء حتى النضج.

- يمكن زيادة نسبة السوائل حسب الاحتياج لنضج الارز.

- يقدم مع الكفتة او مع الخضار حسب الرغبة.

طريقة عمل الأرز البسمتي الأصفر

المقادير:

- كوبان أرز بسمتي.

- كوب ماء.

- زيت.

- بصل.

- حبهان.

- ملح.

طريقة تحضير الأرز البسمتي الأصفر

- أولى طريقة عمل الأرز البسمتي الأصفر تشويح البصل في الزيت.

- ثم ضيفي الماء المغلي ثم يضاف الحبهان والملح والفلفل.

- في النهاية أضيفي الأرز واتركيه حتى ينضج تمامًا ويُقدم.

أرز بسمتي بنكهة البرتقال

- المقادير:

- ثلاثة أكواب أرز بسمتي.

- نصف كوب عصير برتقال.

- مكعب مرقة.

- كزبرة خضراء.

- ملعقة كبيرة سمنة.

- ملعقتين بشر برتقال.

- ورق لورا.

طريقة تحضير أرز بسمتي

- شوحي الأرز داخل السمنة ثم ضيفي مكعب المرقة وبشر البرتقال.

- ضيفي القرفة وورق اللوراقليبهم جيدًا.

- ضيفي عصير البرتقال.

- تبلي بالملح ثم ضيفي الماء واتركي الأرز لينضج.

- يتم تقديمه وتزيينه بالكزبرة الخضراء.