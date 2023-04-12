طريقة عمل السوبيا الجاهزة.. «أفضل من المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في نهاية يوم صيام شاق بعد قضائه في المدارس أو الجامعات أو العمل، يحتاج الجميع لشرب المياه والعصائر السكرية للشعور بالانتعاش، فلا تخلو أي مائدة إفطار في شهر رمضان من أكواب متنوعة من العصائر، التي نسرع لشربها عند سماع آذان المغرب، ومن أبرزهم السوبيا، التي تعتبر رمز من رموز رمضان مع القطايف وقمر الدين، لذلك تحرص ربات البيوت على إعداده، وسنقدم لكِ في السطور القادمة طريقة عمل السوبيا الجاهزة، حسب الشيف غادة التلي، في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل السوبيا الجاهزة

ولـ طريقة عمل السوبيا الجاهزة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

- نصف كوب سكر.

- نصف كوب من جوز الهند.

- نصف كوب لبن بودرة.

- معلقة كبيرة نشا.

- معلقتان كبار من الكريم شانتيه.

- كيس فانيليا.

- لتر لبن.

طريقة تحضير السوبيا

- ضعي جميع المكونات في إناء عميق عدا السكر وجوز الهند، وقلبيهم جيدًا حتى الامتزاج.

- اخلطي السكر مع جوز الهند في الكبة، حتى يتحول إلى بودرة ويصبح ملمسهما ناعما.

- ضيفي السكر وجوز الهند مع الخليط السابق وقلبيهم جيدًا، ليصبح لديك السوبيا الجاهزة.

- ضعي السوبيا في برطمانات لتخزينها، وتأكدي من غلقها جيدًا حتى لا تأخذ طعم أو رائحة أي شيء أخر.

طريقة عمل السوبيا الجاهزة كعصير

- لعمل عصير السوبيا الجاهزة، ستحتاجين لكل كوب من اللبن معلقتين من بودرة السوبيا المخزنة عندك.

- ضعي الكمية التي تحتاجيها في الخلاط، وبعد ذلك ضيفي عليه كمية اللبن التي تناسبها.

- يمكنك إضافة مياه مع اللبن حسب رغبتك، لتخفيف تركيزه إذا كان أحد أسرتك لا يفضل طعم اللبن.

- قومي بخلط السوبيا مع اللبن حتى يصبح لديك عصير السوبيا جاهز للتقديم.

- تقدم باردة، وبالهناء والشفاء.