طريقة عمل الكبد والقوانص.. «سهلة وأحلى من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل الكبد والقوانص من أسهل الوصفات التي تفيد ربات البيوت، خاصةً السيدات اللاتي يقمن بتربية الطيور أو يشترين الكبد والقوانص الخاصة بالدجاج، فيمكنكِ الاستفادة بمكونات بسيطة لعمل وجبة غذائية للأطفال، باستخدام الخضروات منها الفلفل الألوان، البصل، الطماطم والتوابل حتى تصنعين طبق الكبد والقوانص وتجهيزها في سندوتشات أو يمكنك أيضاً استخدامها لعمل سندوتشات الحواوشي، فهي لها الكثير من الوصفات بجانب طعمها المميز حتى يحبها أطفالك، ويقدمها «هن» على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات عمل الكبد والقوانص

كيلو كبد وقوانص فراخ مقـطعة

ملعقة كبيرة خل

5 ملاعق كبيرة زيت

5 فصوص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة سكر

½ ملعقة صغيرة كمون

3 بصلات شرائح ½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

حبة فلفل أخضر حار شرائح

¼ ملعقة صغيرة حبهان بـودرة

ملح وفلفل أسود

3 ثمرات فلفل أخضر شرائح

طريقة تحضير الكبد والقوانص

لعمل الكبد والقوانص على خطى شيف فاطمة أبو حاتي، أولا اغسلي كيلو من كبد وقوانص الفراخ جيداً بالماء الجاري وإزالة أي شوائب أو عروق دموية مجمعة بها.

- ثم بعد ذلك تنقع في محلول مائي مكون من ماء مثلج وملعقة كبيرة ملح وسكر وعصير ليمونة، يمكن استبدال المحلول بملعقة طحينة.

- تخلط المكونات ثم توضع كبد وقوانص الفراخ وتترك لمدة 10 دقائق لإزالة أي روائح غير مستحبة بها.

- بعد مرور 10 دقائق تصفي الكبد والقوانص من المحلول المائي وتغسل جيداً مرة أخرى بالماء الجاري.

- تترك الكبد والقوانص في مصفاة حتى تتصفى من الماء الزائد، ثم تقطع كلاً منهما إلى مكعبات صغيرة ومتناسقة الحجم، ثم بعد ذلك تقطع الخضروات إلى شرائح رفيعة الحجم ومتناسقة الشكل وتترك جانباً.

وفي طاسة مناسبة على النار يوضع الزيت والسمنة ليسخن، ثم يضاف إليه البصل المقطع ليشوح ويقلب حتى يذبل ثم يضاف 5 فصوص من الثوم المفروم.

- تعد التوابل من عناصر نجاح طريقة عمل كبدة وقوانص الفراخ بالبصل حيث يضاف كلاً من الحبهان البودرة والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة و½ ملعقة صغيرة من السكر.

- يقلب حتى يشوح البصل مع الثوم، ثم تضاف القوانص المقطعة قطع متوسطة الحجم ويغطى الإناء ويترك حتى تنضج، يراعي إضافة القليل من الماء الساخن في حالة الحاجة من وقت لآخر.

طريقة تحضير الكبد

لاستكمال طريقة تحضير الكبد والقوانص، ترفع طاسة أخرى على النار ويضاف خليط من الزيت والسمنة ويترك حتى يسخن، ثم يضاف إليه مكعبات كبد الفراخ وتترك حتى تتشوح ويتغير لونها من الوردي إلى البني، وبعد ذلك تضاف التوابل من الفلفل الأسود والحبهان البودرة والكزبرة الجافة والكمون.

- قلبي حتى تمتزج كبد الدجاج مع التوابل وتظهر رائحة زكية، ثم يضاف شرائح الفلفل الرومي الأخضر وشرائح الفلفل حار، ثم قلبي حتى تختلط الكبد مع شرائح الفلفل وخليط التوابل ونترك الكبد حتى تنضج.

-في آخر خطوة ضعي كل من الكبد والقوانص على بعضهما وقلبي كل المكونات ثم قدميها.