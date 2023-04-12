طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن.. «ضيفي العسل الأبيض على التتبيلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص أغلب ربات البيوت على صحة أسرتها، فتخاف عليهم من تناول الوجبات السريعة خارج البيت، تجنبا للإصابة بالأمراض المعوية، وتحاول إعداد الوجبات الجاهزة في المنزل بطريقة آمنة وصحية، ومن أشهر تلك الأكلات الفراخ المشوية في الفرن، لذلك سنقدم لكِ في السطور القادمة طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن، على طريقة الشيف سالي فؤاد، في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

ولـ عمل طريقة الفراخ المشوية في الفرن ستحتاجين إلى:

- دجاجة كاملة.

- ملعقة صغيرة بصل بودرة.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- ملعقة كبيرة دبس رمان.

- ملعقة صغيرة خل.

- ملعقة صغيرة كاري.

- ملعقة كبيرة عسل أبيض.

- ملعقة زيت أو مكعب زبدة.

- خضار للتزيين.

خطوات طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

ولطريقة عمل الفراخ المشيوة في الفرض، يُفضل اتباع الخطوات التالية:

- انقعي الدجاجة في محلول الخل والملح وعصير الليمون، اغسليها جيدًا للتخلص من رائحة الزفارة.

- ضيفي البصل والبابريكا ودبس الرمان مع الخل والكاري والعسل الأبيض ومعلقة الزبدة أو الزيت، في وعاء عميق وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا.

- ادهني الفرخة كاملة من جميع الأنحاء بالخليط السابق، واتركيها ليلة داخل الثلاجة لتتشبع من الخليط.

- ضيفي الخضار المتوافر لديك كوسة وبروكلي وجزر وغيرهم في صينية وضعي الدجاجة عليها.

- ادخلي الدجاجة في فرن درجة حرارته 120، وبعد فترة قومي برفع الحرارة على الدجاجة، كي تأخذ اللون الذهبي، ويفضل تغطيتها بورق الفويل لتتنضج بشكل أسرع.

- تقدم ساخنه وبجانبها، وبالهناء عليك.

- استخدام العسل الأبيض في الخليط يعطي للدجاجة لون، وطعم سكري عند كرملتها داخل الفرن.