أسباب وعلاج قشرة الشعر.. نصائح مهمة من وزارة الصحة اتبعيها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني الكثير من السيدات من قشرة الشعر، وتأمل في التخلص منها، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي تبدأ السيدات التجهيز له، وتحب أن تكون في أجمل صورة، كما أنها تسبب مشكلات عديدة، كالشعور بحكة الرأس، التي يعقبها حدوث الالتهابات، الأمر الذي يستدعي العناية الكبيرة، للتخلص من ظهورها، وعلاج الفروة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسباب وعلاج قشرة الشعر.

أسباب قشرة الشعر

ندرة المياه في الجسم، وغسل الجسم والجلد بمياه ساخنة أكثر من اللازم، أحد أسباب ظهور قشرة الشعر، وهو ما طرحته وزارة الصحة والسكان، عبر موقع التواصل الاجتماعي الرئيسي لها، «فيسبوك»، بأسباب قشرة الشعر:

- عدم غسل الشعر وقلة الغسل يؤدي إلى تراكم الدهون على فروة الرأس وظهور القشرة.

- الجلد الجاف يعجز الشعر في بعض الأحيان عن إنتاج القدر الكافي من الزيوت لفروة الرأس، ما يسبب ظهور القشرة.

- الشعر الدهني التهاب الجلد الدهني يجعل الجلد لونه أحمر ومغطى بقشور بيضاء.

- سوء التغذية نتيجة لاتباع نظام غذائي معين يفتقد للعناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر مثل الزنك والفيتامينات.

والعلاج يكمن في عكس الأسباب من خلال غسل الشعر، والتغذية الصحيحة، بالإضافة إلى بعض الطرق المنزلية للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا.

طرق منزلية للتخلص من القشرة

قدم موقع «healthlin» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، مجموعة من النصائح التي تعد طرق منزلية، للتخلص من القشرة بشكل جيد وملحوظ، كالتالي:

زيت جوز الهند بالليمون

جوز الهند يحافظ على تغذية الشعر بشكل فعال، وعندما يمزج مع القليل من عصير الليمون، يمكن أن يعالج قشرة الرأس بشكل ملحوظ.

طريقة الاستخدام

- ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند واخلطيها بالتساوي مع كمية صغيرة من عصير الليمون.

- بمجرد القيام بذلك يمكن وضعه على فروة الرأس وتدليكها برفق.

- بعد الانتهاء من ذلك، يترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم شطفه باستخدام الشامبو.

بذور الحلبة

تعد بذور الحلبة واحدة أفضل الطرق المنزلية للتخلص من القشرة، إذ أنها تعد علاج وقائي للقشرة.

طريقة الاستخدام

- ضعي بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل.

- بمجرد أن تستيقظ في الصباح، تأكد من هرس البذور إلى أن تصبح مادة تشبه المعجون.

- ضيفي فيما بعد القليل من عصير الليمون إلى العجينة، ويخلط جيدًا.

- ضعي العجينة على فروة الرأس، ومن ثم تترك حتى تجف لمدة 30 دقيقة.

- اغسلي الشعر بالشامبو.

قشر البرتقال

يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والألياف الغذائية المفيدة للجسم.

طريقة الاستخدام

- اعصري قشر البرتقال مع كمية بسيطة من عصير الليمون.

- ضعي الخليط على فروة الرأس، وتركه لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه باستخدام الشامبو.