تحذير للسيدات بشأن «إيموجي» الأزواج بمنصات التواصل.. ماذا يفسر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمرور السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام الرموز التعبيرية بمنصات التواصل الاجتماعي، من السمات والأدوات الأساسية بها، حيث بات يصعب الاستغناء عنها عند تبادل الأحاديث بين الأطراف، فلم يعد استخدامها أثناء المراسلات أمرًا اعتياديًا فقط، بل فرضت نفسها في كل الأحاديث، إذ بات المستخدمون يستعملونها بدل الكلمات، وهو ما توصلت إليه دراسة حديثة مؤخرًا.

الدراسة: الرجال يستخدمون الرموز التعبيرية أفضل من النساء

حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الدراسة العلمية توصلت إلى أن الرموز التعبيرية، باتت تشكل أهمية كبيرة خلال الآونة الأخيرة للرجال بشكل أكبر على عكس النساء، ما أصاب الكثيرين بالدهشة نحو الأمر.

وكشفت الدراسة، أن الرموز التعبيرية باتت تشكل أهمية كبيرة للرجال، لأنها حلت مكان تعابير وجوههم الحقيقية عند الرغبة في توصيل الرسائل المختلفة للطرف الآخر.

الرجال يحسنون التعبير عن مشاعرهم بالرموز التعبيرية

لم تقتصر أهمية الأمر للرجال على قدرة تلك الرموز في توصيل الرسائل فقط، بل أنها أصبحت وسيلة مهمة يحسنون من خلالها التعبير عن مشاعرهم أفضل من النساء، وذلك لأنهم يفضلون الإفصاح بها عن مشاعرهم، بدلًا من استخدام حركات الوجه على أرض الواقع.

وقال القائمون على الدراسة العلمية، إنه أصبح بإمكان الرموز التعبيرية «الإيموجي»، القدرة على تفسير الكشف عن الحالة النفسية والعصبية للرجال، على الرغم من تفوق النساء عليهم في هذا الأمر، حيث تم التوصل إلى أن الرجال في المنزل، يعبرون عن مشاعر مثل الغضب أو الخوف أو الجوع، وغيرها من خلال رسائل الهاتف الذكي، وليست بشكل شخصي، لذلك نصح المختصين بالأمر، بضرورة اهتمام النساء بالرموز التعبيرية التي يرسلها أزواجهم وعدم الاستهانة بها.