تعرفي على طرق تحضير المقلوبة واللصيمة السيناوية.. ذُكروا في الكتيبة 101

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العديد من الأكلات الشهية والخاصة في تحضيرها، يشتهر بها أهل سيناء، ويعتزون بالحديث عنها دائمًا، وعن خطوات إعدادها، وخلال أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل الكتيبة 101، تضمن أحد المشاهد، الحديث عن كل من المقلوبة واللصيمة، ما أدى إلى زيادة عمليات البحث عن الأكلتين، وكذلك التعرف على كيفية تحضيرهما.

وخلال التقرير التالي، نكشف عن كل ما يخص خطوات تحضير المقلوبة واللصيمة، بعد الحديث عنهم في مسلسل الكتيبة 101.

طريقة عمل مقلوبة بالدجاج

لتحضير المقلوبة عدة وصفات، تختلف حسب رغبة صاحبها، وفي السطور الآتية، نقدم طريقة عمل المقلوبة بالدجاج، وفقًا للشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

المقادير:

أرز.

أوراك دجاج حسب الرغبة.

باذنجان.

قرنبيط.

بطاطس.

بصل.

فلفل أخضر.

ملح وفلفل.

حبهان.

مرقة.

قرفة ناعمة.

قرنفل.

زيت.

طماطم.

كزبرة خضرا.

خطوات عمل مقلوبة بالدجاج

- قطعي الباذنجان إلى شرائح، ثم اقليها في زيت غزير.

- فيما بعد ضعي مكعبات البصل مع الزبدة والثوم ومكعب المرقة والقرفة في وعاء على النار.

- قلبي الخليط جيدًا، ثم ضيفي قطع الدجاج واتركيها حتى تنضج.

- رصي شرائح الباذنجان المقلي في وعاء آخر، بحيث تغطي جوانب الحلة، ثم يضاف الدجاج، ثم يضاف الأرز المغسول، واسقيهم بالمرقة وضعيهم على النار، حتى يكمل الدجاج نضجه، وينضج الأرز.

طريقة عمل اللصيمة

المقادير:

كيلو دقيق.

كوب زيت زيتون.

3 فصوص ثوم.

«ثمار البطيخ الصغيرة» ويمكن استخدام «الباذنجان» بديلًا عنها.

- طماطم.

خطوات تحضير اللصيمة

- اصنعي العجينة بالدقيق والزيت.

- اشوي ثمار الباذنجان أو البطيخ على النار.

- اطهي العجينة على النار على الطريقة السيناوية، بوضع الطبق على الحجر.

- قشري الثمار المشوية، وضيفي إليها الثوم المطحون والفلفل، والطماطم.

- قطعي العجينة إلى قرص، وضيفي إليها الطماطم المقطعة، واخلطي كل المكونات ثم يضاف زيت الزيتون مرة أخرى.