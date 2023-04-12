مبادرة «هناء» لعلاج السرطان بالمجان في رمضان.. «هتلاقي دواك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في شهر رمضان المبارك، يتكاتف الجميع للسير في طريق الخير، بمختلف السبل والوسائل، من بينهم ابنة محافظة بني سويف، التي دشنت مبادرة «توفير الدواء»، لمساعدة مرضى السرطان مجانًا، من خلال توفير الأدوية لدعمهم نفسيًا، وتخفيف العبء المادي عليهم في شهر الخير.

مبادرة توفير أدوية مرضى السرطان

«رأس يتساقط منه خصلات الشعر، جسد هزيل محمل بالأمراض، قلب شاعر بالخوف ومتهالك من كثرة الحزن، هو ما يشعر به مرضى السرطان خلال رحلة المرض، وكنت أرى ذلك في الصيدلية كل يوم، فضلًا عن ماهية الحصول على الدواء الخاص بهم لتكلفته الباهظة، لذلك فكرت في تدشين المبادرة، خاصةً كوني تخرجت في كلية الصيدلة، وبالفعل قدمت ذلك من قبل، ولكن في شهر رمضان أوزع العلاج أيام رمضان كلها ومجانًا بالكامل»، حسب حديث هناء محمد، لـ«هن».

دواء السرطان مجانًا في شهر رمضان

تقول «هناء»: «أوزع الدواء على مستوى المحافظات، وهدفي توفير العلاج اللازم للمرضى في شهر رمضان المبارك، وبدأت ذلك من خلال تجهيز بيانات مدى توافر أدوية السرطان في الصيدليات على مستوى الجمهورية، واتخذت الإجراءات ووفرت كثير من الأدوية، وتمر الأدوية على دكاترة كتير ليفحصوها جيدًا، بالإضافة إلى فريق من الصيادلة للمشاركة في نشر الفكرة على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد من المرضى».

«هتلاقي دواك» لتوفير الأدوية

تحكي هناء: «أحببت عمل الخير منذ زمن، إذ اطلقت منذ عامين تطبيق مجاني (هتلاقي دواك)، لنشر هدفي في عمل حلقة وصل بين كل من يريد الأدوية والصيادلة، للربط بين الدواء والمريض، وتوفير المستلزمات الطبية في جمهورية مصر العربية، وللربط بين الدكاترة والمرضى، بالإضافة إلى أن هذه الوسيلة تعمل على تخفيف العبء والمجهود البدني والمادي، وفكرت في تطوير الأمر وتطبيقه على مرضى السرطان، خاصةً في شهر رمضان المبارك، إذ يتم شحن الأدوية على مستوى المحافظات، وتصل إلى المريض في بيته».