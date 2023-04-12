قسوة قلب «وداد» تنبئ بنهاية غير متوقعة في جعفر العمدة.. لقطات مؤلمة وصادمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملامح جريئة ومواقف أجرأ، ظهرت بها الفنانة جوري بكر، خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، عبر شخصية «وداد»، إذ تفننت في القسوة خلال الحلقات الأخيرة من المسلسل، ما يجعل نهايتها غير متوقعة، خاصةً بعد خروج جعفر من الحبس في نهاية الحلقة 20.

وداد في مسلسل جعفر العمدة

بدأت شخصية «وداد»، زوجة «سيد» شقيق جعفر العمدة، الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان، تتصاعد خلال أحداث المسلسل، منذ أن بدأت تلح على «سيد»، الدور الذي قام بدوره الفنان أحمد فهيم، في أن يشتري لها كوافير، وتظل تبتعد عنه وتراوغه، وتلح عليه حتى يخضع للأمر.

أولى شرور وداد

مع تصاعد الأحداث هربت من المنزل، وفقا لما دبرت له مسبقًا، بعدما خلعت زوجها سيد، دون علمه قبل 7 أشهر من الهرب من منزله، حتى تتمكن من الزواج من شوقي فتح الله، الدور الذي يجسده الفنان منذر ريحانة، بعد خروجه من السجن، ليتفاجأ الجميع ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة، بزواجها منه، ونظرات الكيد في عينيها.

ونشب الخلاف المُثار بين العائلتين منذ زمن، بسبب مشكلات عديدة، لتفتح وداد الجرح مرة أخرى، وينشب خلاف كبير بين العائلتين، ثم تتوالى المشاهد وهي تحرج سيد بالكلمات، ومن المشاهد الصعبة التي نشب بعدها الخلافات وهي تكيده، وهي تتمايل وترقص في الشباك لتغضبه أكثر.

وداد تقهر شقيقها في جعفر العمدة

في نفس أحداث الحلقة، من مسلسل جعفر العمدة، تفاجئ وداد أخيها وهي في الكوشة مع شوقي، وفي ذهول يقول لها إن ليس لها كاسر، وإنها خرجت عن كل المألوف، ويعلو صوته، ويقول لها إنها من المؤكد مش أخته، لترد عليه: «ليه هو أنا زيك يا نعيم كلب سيدك جعفر»، وما يزال في حالة من الذهول من افترائها وتصرفاتها.

كره وداد لعائلتها

ضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، حدثت معايرة صادمة وحوار بين الأب فتوح أحمد وابنته وداد، إذ سخرت منه وعايرته ببخله أمام زوجها شوقي فتح الله، الدور الذي يجسده الفنان منذر ريحانة، ووجهت له عندما طلب منها أن تمضي كلامًا قاسيا: «بقولك إيه يابا، ما تتكل على الله يا أخويا وشوف رايح فين، ليه يابا عايزني ألم هدومي، هتبيعها ولا إيه».

ثم ظهرت وهي تتحدث مع زوجها عنه قائلة، «أنت لو كنت طلعت في عيلة زي عيلتي كانت الأمور اتغيرت، كل واحد بيفكر في نفسه، عمر ما حد فكر فيا، عمر ما حد كان حد بيتكلم معايا، كل واحد بيفكر في نفسه، عارف لما أبويا دخل عليا وقالي ابن عمتك طالب إيديك افتكرت جعفر، لكن طلع سيد، وقولت مش مشكلة أهي جوازة والسلام».

مصير غير معروف لوداد

وكل ذلك المشاهد لوداد في مسلسل جعفر العمدة كانت عبئًا ومصيرًا غير واضح الملامح لها، فالمشاهد القاسية والأفعال الشريرة، هي ما جعلت لوداد نهاية غير متوقعة في جعفر العمدة، خاصةً بعد ظهور براءة جعفر اليوم، بعدما قام ضباط المباحث بتفريغ كاميرات مطار لبنان، وأتضح من خلالها أن شخصًا مجهولًا وضع له أكياس المخدرات، في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان، وهو ما جعله يخلي سبيله بضمان محل إقامته، وهو ما يجعلنا في حيرة وتفكير كيف يكون مصير وداد، وكيف ستكون نهايتها غير متوقعة في جعفر العمدة، خاصةً بعد معرفته بكل ما فعلت.