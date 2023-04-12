الامارات | دينا الشربيني.. نجاح «كامل العدد» في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعيداً عن صخب الأعمال الدرامية المحمّلة بقضايا ساخنة وصراعات، نجح مسلسل «كامل العدد» في الإضاءة بإيقاع كوميدي خفيف على قصص اجتماعية طريفة، تصدت لبطولتها الممثلة المصرية دينا الشربيني، التي استطاعت في وقت وجيز، وعلى امتداد 15 حلقة فحسب، جذب اهتمام جمهور الشاشة في رمضان، وترفع بالتالي، نسب المشاهدة والإقبال على العمل.

نجح «كامل العدد» على الرغم من أن أحداث المسلسل لم تطرح تجارب قصص جديدة، وإنما استوحتها من فيلم «عالم عيال عيال»، الذي أنتج في عام 1976 مع النجوم: سميرة أحمد ورشدي أباظة وسهير رمزي وسمير غانم، وهو العمل المقتبس بدوره عن الفيلم الأميركي «أولادك وأولادي وأولادنا». لكن يبقى الجديد في خطوة «كامل العدد» الذي صاغ حلقاته كل من رنا أبوالريش ويسر طاهر، وأخرجه خالد الحلفاوي، طرحه المغاير لحكاية سيدة الأعمال «ليلى»، التي تمتلك مشروعاً لمستحضرات التجميل الطبيعية وتجربة مسؤولياتها المهنية والأسرية في تربية أربعة أبناء من زيجات سابقة، وعلاقتها لاحقاً بـ«أحمد» طبيب التجميل، الذي يتحمل بدوره مسؤولية تربية ثلاثة أطفال، ويقع في حبها بمحض المصادفة بعد لقائه بها في إحدى الرحلات السياحية إلى أسوان، وقرارهما الارتباط والزواج وجمع الأطفال السبعة للعيش في منزل واحد. من ثم، تنطلق رحلة مضنية من المغامرات والمهام المستحيلة لتطويع الأطفال للعيش في بيت مشترك والتأقلم مع نمط الحياة الجديد.

لحظات متفاوتة

بأسلوب مرح وظريف، نجحت دينا الشربيني، كعادتها، في تقديم دور كوميدي جديد لا يخلو من خفة دم ملحوظة وجرعات فكاهة محببة لطالما تفوقت في تجسيدها سواء في السينما أو التلفزيون. ورغم «سذاجة» المواقف الكوميدية أحياناً كثيرة في العمل، فإنه يسجل لدينا الشربيني تميزها في تلوين انفعالاتها والتنقل بسرعة وإحكام، بين أكثر المواقف الكوميدية طرافة وأصعب لحظات الضعف والانهيار على الشاشة، ومن ثم لحظات القوة والعزيمة التي ظهرت فيها مدافعة بضراوة عن علاقتها بزوجها الجديد «أحمد»، الذي أدى شخصيته الفنان شريف سلامة، لينجح بدوره مع النجمة في تقديم ثنائي متناغم، دون التخلي عن شخصية الطبيب الناجح والمكافح الذي يعيش بين مطرقة والدته ورغباتها المستحيلة، وسندان والده الذي فرض عليه التعايش مع أحلام زوجته، إضافة إلى اصطدامه المرير بانتقال أولاده بعد وفاة الزوجة إلى الولايات المتحدة وقرارهم من ثم العودة إلى حضنه والتأقلم مع الوضع الجديد.

أحداث سريعة

وتميز العمل الكوميدي الجديد بإيقاع أحداث سريع وأداء متكامل تناغمت فيه إسهامات معظم شخصيات العمل في صياغة حبكة كوميدية فريدة من الأحداث والمواقف غير المتوقعة.

ويضم فريق عمل المسلسل: آية سماح وأحمد جمال سعيد وجيهان الشماشرجي وعمرو جمال ومصطفى درويش وسمر علام وتميم عبده وأحمد كمال، وصولاً إلى تجربة الأطفال السبعة، أبطال المسلسل الأساسيين.

إضافة إلى فريق الممثلين، توّجت عودة النجمة إسعاد يونس إلى الشاشة الصغيرة، تجربة مسلسل «كامل العدد» هذا العام، إذ فاجأت الجمهور بحضورها المميز، وبمشاركة حفيدتها الغناء على المسرح، مرتدية ملابس تحاكي زي فيروز في فيلم «دهب» الذي أنتج في عام 1953.

مسيرة موفقة

رغم دراستها وتخصصها في مجال الإعلام، وعملها مذيعة في إحدى القنوات، اختارت دينا الشربيني الانطلاق بالأعمال المسرحية، وشهد عام 2011 مشاركتها في مسلسل «المواطن X»، وانطلقت بعدها لتصل إلى 22 مسلسلاً، من بينها مسلسل «مليكة» رمضان 2018، و«زي الشمس» 2019، وصولاً إلى بطولة مسلسل «لعبة النسيان» رمضان 2020. أما في رمضان 2021، فقدمت دينا الشربيني شخصية «كاميليا» في مسلسل «قصر النيل»، قبل أن تشكل مع النجم المصري محمد رمضان، خلال الشهر الكريم الماضي، ثنائياً درامياً موفقاً لفت إليه أنظار الجمهور والنقاد في مسلسل «المشوار».

استطاعت في وقت وجيز، وعلى امتداد 15 حلقة فحسب، جذب اهتمام الجمهور.

يسجل لها تميزها في تلوين انفعالاتها، والتنقل بين الكوميديا والضعف والانهيار أحياناً.