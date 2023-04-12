الامارات | الزنجبيل.. فوائد صحية بالجملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدّ الزنجبيل أحد أنواع التوابل المفيدة التي تستخدم في كثير من الوصفات، إذ يستخدم طازجاً، أو مجففاً، أو مسحوقاً، كما يمكن استخدام زيته أو صنع مشروب ساخن منه، إضافة إلى توافره على شكل مكملات غذائية.

وتحتوي كل 100 غرام من الزنجبيل على 80 سعرة حرارية، و415 ملليغراماً من البوتاسيوم، وما يقارب غرامين من البروتين، كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات، ومنها فيتامين «سي» وفيتامين «بي 6» والحديد والعديد من المعادن الأخرى.

وأشارت أبحاث إلى أن الإنزيمات الموجودة في الزنجبيل - الذي ينتمي إلى فصيلة تشمل الكركم والهيل - قد تساعد على التخفيف من الغازات، كما يحسّن عملية الهضم، إضافة إلى أنه يسهم في زيادة الحركة في الجهاز الهضمي، ما يشير إلى عمله على التخفيف من حالات الإمساك.

ويحتوي الزنجبيل على بعض الزيوت المفيدة جداً لحركة الأمعاء، ومنها الجينجرول، ويساعد في حركة الأمعاء وتخفيف الالتهابات، كما بينت دراسات أنه يخفف الغثيان المصاحب للحمل أو السفر. أما زيت الزينجرون الذي يمنحه الطعم اللاذع، فيحمل العديد من الفوائد، ومنها مقاومة حالات الإسهال خصوصاً عند الأطفال.

كما يستخدم الزنجبيل للمساعدة على التخفيف من أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد، إذ أشارت دراسات إلى أن الزنجبيل الطازج قد يساعد في حماية الجهاز التنفسي. ويعتمد البعض على الزنجبيل في وصفات إنقاص الوزن، وتحسين شكل الخصر، إذ يسهم في زيادة معدل الحرق في الجسم.

وأيضاً يساعد الزنجبيل في الحفاظ على صحة القلب، إذ بينت دراسات أنه يعمل على خفض مستوى السكر بالدم، كما يخفف نسبة الكوليسترول والدهون المؤكسدة التي تشكل خطراً على القلب، فضلاً عن أنه يخفف من فرص الإصابة بالسرطان.

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ملليغراماً من البوتاسيوم في كل 100 غرام من الزنجبيل.

يحتوي على بعض الزيوت المفيدة جداً لحركة الأمعاء.