الامارات | بسبب «كورونا».. ربع الألمان قللوا استهلاكهم من الحلويات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو ربع الألمان البالغين قللوا استهلاكهم من الحلويات منذ أزمة جائحة «كورونا».

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 26% ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً ذكروا ذلك، حتى إن 9% منهم قالوا إنهم يستهلكون الحلويات «أقل بكثير» عن ذي قبل. في المقابل، وصف 47% من الألمان استهلاكهم للحلويات بأنه ظل كما هو، بينما أشار 18% آخرون إلى أنهم يأكلون حالياً «حلويات أكثر من ذي قبل».

وذكرت النسبة المتبقية أنها إما لا تأكل حلويات على الإطلاق أو لم تدل ببيانات.

وأثرت سنوات الجائحة في وزن العديد من الألمان، إذ اكتسب الكثير منهم وزناً، بينما فقد آخرون الرغبة في تناول الطعام.