وصلة غزل من روجينا لأشرف زكي في «أنا والقناع»: هو بطل حياتي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسرة سعيدة تتوجها علاقة حب الأب والأم، وحالة عاطفية من نوع خاص، إحساس بالونس والسند والأمان، وطاقة عشق جمعت بين الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، منذ أن التقيا في معهد السينما حتى اليوم، وهو ما وضح جليًا خلال استضافتها، في برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

علاقة حب بين روجينا وأشرف زكي

خلال استضافتها في حلقة اليوم في برنامج أنا والقناع، المعروض على قناة الحياة، قالت روجينا عن علاقة الحب بينهما: «كان معيد في المعهد وأول ما أتقدم لي لقيت في البطل والأمان والحب وحاجات كتير متجدة إلى يومنا هذا، كنت بتمنى أتجوزه وأكون مع الرجل ده، كان عنده احتواء، مقدرش أستغنى عنه، كل مشكلة بلجأ له، وكل موقف هو جنبي باستمرار، صداقة عميقة وحب خلاني أحبه من أول ودقيقة».

قصة حب وعائلة

وتابعت روجينا: «أشرف زكي مش اسم لا ده صفة أشرف زكي فعلًا، خلاني أقف قدام الدنيا كلها وأقول أنا عاوزة أعيش معاه، كان فرصة ورزق ربنا بعته ليا، عمري ما حسيت أن اللي بعمله تضحيات دي حياتي وسعادتي ده الحقيقي أنا وبيتي وأمي وزوجي، هما حياتي، اللي مش حقيقي هو غير كده، كلام أمي كان له طاقة، كانت دايمًا تقولي خلي عندك طموح حقيقي، لكن الأساس ولادي وبيتي».