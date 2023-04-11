الامارات | هريس الشمندر «يمنح طاقة وإحساساً بالشبع، كما أنه غني بفيتامينات أساسية لصحة الجسم».

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدّ الهريس الطبق الأشهر في الإمارات والخليج بشكل عام، فهو من الأطعمة التراثية التي اعتاد أهل المنطقة تناولها منذ سنوات طويلة، كما يقدم في المناسبات والأعراس.

والهريس عبارة عن قمح مجروش، ويطبخ مع قطع اللحم من دون عظم، أو بالدجاج. ويمنح هذا الطبق الجسم الطاقة والإحساس بالشبع، كما أنه غني بفيتامينات أساسية لصحة الجسم، منها «أ» و«ب»، و«هـ»، ومجموعة «فيتامينات ب

»، مثل: «ب2، ب6، وب12» الذي يُعدّ أساساً لتوازن الجسم وصحة العقل وقوة تحسين الذاكرة والتركيز.

أما الشمندر فيُعدّ من الأطعمة الصحية الخارقة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والعناصر الضرورية للجسم، إضافة إلى طعمه المميز المرغوب لدى كثيرين.

من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة،

تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

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