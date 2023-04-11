ما علاقة «وداد» في جعفر العمدة بماري منيب؟.. تقارب الملامح يثير التساؤلات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهور خاطف للأنظار للفنانة جوري بكر، التي تلعب شخصية «وداد» ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة، ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، التي ظهرت بفستان أبيض ليلة زفافها على شوقي فتح الله، الفنان منذر رياحنة، بعد خروجه من السجن، ليكون الزواج صادما للجميع، والملفت للأنظار أن ملامح الفنانة تشبه ملامح الراحل ماري منيب، إذ ظهرت «ريأكشنات» أشبه بها وبالشخصية التي تؤديها ضمن العمل الدرامي.

ما علاقة ماري منيب بشخصية «وداد»

«حفيدة ماري منيب ولا إيه، نسخة من ماري منيب، يخلق من الشبه 40، هي إزاي شكل ماري منيب كدا، حد خد باله من الشبه اللي بينهم، نفس ملامحها وريأكشات وشها»، هكذا علق جمهور مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان وكوكبة من النجوم والنجمات، على التشابه في الملامح بين وداد في جعفر العمدة، والفنانة الراحلة ماري منيب، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال مشاركة صور للنجمتين ومحاولة الربط بين التقارب الشديد في الملامح، كون أن ردود أفعالها تشبه الفنانة الراحلة.

نظرات الكيد ومحاولة استفزاز زوجها السابق، وأسرة جعفر العمدة، ربما كانت سببا في تشبيه «وداد» بالراحلة ماري منيب، أشهر الفنانات اللواتي جسدن دور الحماة صاحبة السلطة والكلمة الصارمة والحازمة، في التعامل مع أزواج بناتها.

إحدى أحفاد ماري منيب توضح عدد أبناء الراحلة

كانت كشفت «أمينة» حفيدة الفنانة ماري منيب، خلال استضافتها في برنامج «هنا العاصمة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أبناء وأحفاد الفنانة الراحلة، إذ قالت: «تيتة خلفت فؤاد منيب، عمي، اللي كان بيقدم برنامج مع الناس، وبابا محمد بديع منيب، خلفت 2 بس من جدي، عمي هاجر على أمريكا، خلف عمرو وعزة، وعايشين هناك لحد النهاردة، وبابا اتجوز ماما وخلفنا إحنا الأربعة جمال وعامر وأنا أمينة اللي سموني على اسمها، وأصغرها أميرة».

هل هناك صلة بين ماري منيب وجوري بكر؟

تفضل جوري بكر، ابتعاد حياتها وأسرارها الشخصية عن الأضواء، فضلا عن كونها لم تفصح من قبل عن أي تفاصيل أسرية، كما أن الفنانة ماري منيب، ليس لديها أحفاد في الوسط الفني سوى الفنان الراحل عامر منيب، الذي توفى قبل سنوات وترك 3 فتيات، إحداهن لديها صوت غنائي مميز ورثته عن والده، وهي ابنته «مريم»، وخالد منيب، ابن شقيقته.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن صاحبة شخصية «وداد» في مسلسل جعفر العمدة، خلال السطور التالية.

معلومات عن وداد في جعفر العمدة

- جوري بكر، فتاة مصرية ولدت بمحافظة الإسكندرية، ومن مواليد أكتوبر 1988.

- تعمل كمقدمة برامج وممثلة، لفتت الأنظار بأداء مبهر، خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، إذ قامت بخلع زوجها أحمد فهيم، ضمن أحداث الحلقة 17، وتزوجت من غيره، وأقامت حفل زفاف أمامه وأمام أسرته، وسط تساؤلات كونها كانت لا تزال في عصمته.

- شبهها الجمهور بسبب قرب ملامحها مع الفنانة الراحلة ماري منيب، أشهر حماة في الوسط الفني.

- درست جوري بكر في كلية الإعلام، وتخصصت بقسم الإذاعة والتليفزيون.