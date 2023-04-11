روجينا تكشف درس العمر من تجربة انفصالها عن أشرف زكي: الغيرة مش مقياس الحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتل الأسرة في حياة روجينا المرتبة الأولى، نشأت معها خطوة خطوة، ونبضت بالحب في داخلها، لم تتأثر يومًا بزواجها مبكرًا، ولم تندم على إنجابها مبكرًا، بل رأيتهم أولادها جزءا من حياتها وسر نجاحها، وهو ما ألقت عليه الضوء في برنامج أنا والقناع، مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

روجينا تتحدث عن عائلتها

خلال استضافتها في حلقة اليوم في برنامج أنا والقناع، المعروض على قناة الحياة، قالت روجينا عن العائلة: «الزواج بدري والأمومة استمعت بيها، لكن حسيت بالمسئولية، أنا كنت بدرس وبشيل بنتي وبروح بيها التصوير، حطيت نفسي في مسئولية كبيرة وأنا صغيرة، كنت ممكن أخد الحياة مراحل خطوبة بعدها زواج ثم أطفال، لكن عملت كده حبًا في الأمومة».

أسرة روجينا وأشرف زكي

وأكملت روجينا: «كانت فرصة ورزق ربنا بعته، عمري ما حسيت أن اللي بعمله تضحيات دي حياتي وسعادتي ده الحقيقي أنا وبيتي وأمي وزوجي، هما حياتي، اللي مش حقيقي هو غير كده، كلام أمي كان له طاقة، كانت دايمًا تقولي خلي عندك طموح حققيه، لكن الأساس ولادي وبيتي».

ووجهت منى عبد الوهاب، سؤالا لروجينا: «ورا كل أشرف زكي روجينا عظيمة»، لترد: «إحنا الاتنين ساندين بعض وطمعانين في بعض، هو دايمًا طمعان أبقى ممثلة مهمة ونجمة الناس بتقدرها، عندي محتوى مهم أقدمه للناس، وهو دايمًا بيدفعني لده في اختياراتي ومشوراي الفني، وأنا دايما عوزاه أحسن رجل في الدنيا، إحنا الاتنين سندنا بعض».

انفصال روجينا وأشرف زكي

تحدثت روجينا عن الانفصال، قائلة: «تراكم التضحيات خلاني مش واخدة حقي، بس أنا مكنتش معترفة، الانفصال خلانا نفكر في بعض وإحنا بعيد، هل إحنا محتاجين بعض ولا لا؟ هل وجودنا لازم في حياة بعض؟ والتجربة قالت إني مش على طول صح، وهو مش على طول غلط، لا هي معادلة تركيبة بين اتنين وإللي بين اتنين محدش يعرفه أبدًا، لقيت أننا ممكن نعمل حياة تانية أفضل لو جيت على نفسي شوية، وهو جه على نفسه شوية، في فترة من الفترات كنت حاسه أن أنا ليا عند أشرف بس بعد كده لا».

«الغيرة مش تروموتر الحب، لما الثقة بتكون بين الأزواج كبيرة، بس ساعات بتطلع حاجات كده بتبين الحب، والغيرة مش بتتعدى الحدود، ولا تنقص من كرامة المحبين وفي غيرة لطيفة وفي غيرة مش صحية»، حديث روجينا عن الغيرة والحب، في أنا والقناع.