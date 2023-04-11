أجمل موديلات الفساتين لموسم ربيع وصيف 2023

هناك موديلات لا حصر لها للفساتين الربيعية، بدءاً من فساتين الساتان، إلى القصيرة وتستلهم صيحات الملابس هذا الموسم الإلهام من موضة التسعينات والظلال المنعشة، نحن نشهد الكثير من الاهتمام على الفساتين، لأنها متعددة الاستخدامات ومثالية للملابس اليومية، فهي تبدو غير رسمية ولكنها أنيقة وتأتي في مجموعة متنوعة من الألوان والمطبوعات.

فستان قصير

انتشرت الفساتين القصيرة في مجموعات ربيع وصيف 2023، يقدم هذا النمط مظهراً حيوياً ومرحاً ويمكن تصميمه بعدة طرق" ويمكنك تنسيقه كما يحلو لكِ.

فستان مطبوع

ظهرت الفساتين المطبوعة مثل الرسومات الجريئة والنقشات المختلفة، في مشهد الموضة جربي فستان مصنوع بأنسجة وأقمشة رائعة مثل التويد، من ناحية الطباعة، ضع في اعتبارك نقشات أزهار أو أنماط ملونة.

فساتين مكشكشة

إذا كنتِ تفضلين المظهر الدرامي، فقط اجعلي الأمر بسيطاً من خلال اختيار الفساتين المكشكشة التي ستكون عصرية ورائعة مع الصنادل المكشكشة.

فستان جيرسيه بتصميم ديرابيه

معروف عن الفستان الأسود إن اسمه باختصار "LBD" بمعنى "Little black dress" ولكن ماذا عن "ESD" المعروف أيضاً باسم The Easy Slinky Dress؟ وهو فستان سهر الارتداء يأتي بتصميم ديرابيه أو مع خيوط، فستان ESD يأتي نمط جيرسيه مكشكش، يعطي تحديداً وشكلاً رائعاً للجسم.

فستان ضيق

أصبحت الفساتين الضيقة أو كما يطلق عليها "Column" رائجة لموسم الربيع والصيف ونتوقع أن تستمر في الموضة في الأعوام القادمة، الفساتين الضيقة الطويلة لافتة للنظر على وجه التحديد، لأنها توفر مظهراً عصرياً أنيقاً.

فساتين بأقمشة شفافة

الفساتين الشفافة تستمر في ظهور بشكل كبير كل عام، إن اتجاه الملابس الشفافة لا يزال يهيمن على صناعة الأزياء وتأتي بألوان الباستيل الرقيقة أو نيود وبتصميمات متدرجة ومنقوشة.

فستان أبيض

مع بداية فصل الربيع ، سيتحول الانتباه من الفستان الأسود إلى الفستان الأبيض ونحن شخصياً لا نستطيع الانتظار حتى ينطلق هذا الفستان، في النهار، جربي أسلوباً منعشاً بأكمام منتفخة وللحصول على مظهر مسائي، جربي موديل ميدي ضيق.

فستان ملون

الظلال الساطعة ستكون في كل مكان هذا الربيع، بدءاً من الأزرق الفيروزي والوردي الزاهي إلى الأصفر الزهري، ننصحك بامتلاك فستان ملون واحد على الأقل هذا الربيع.

فستان بتصميم مقطع

ستكون التفاصيل الرقيقة اتجاهاً رئيسياً هذا العام عادت التصميمات المقطعة بطريقة تبدو عصرية جداً ورائعة للغاية مع تفاصيل رومانسية.

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