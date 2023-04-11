3 رجال ضحايا «وداد» بمسلسل جعفر العمدة.. ماذا فعلت في زوجها ووالدها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصاعدت أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وأظهرت «وداد»، التي تجسد دورها الفنانة جوري بكر، وجها شديد السوء، إذ تفننت في قهر رجال المسلسل، بسبب مواقفها المختلفة، إذ كان ضحاياها ثلاثة رجال وقعوا في فخ شرها، وبدا أنها دبرت لتلك اللحظات منذ زمن.

شر وداد في مسلسل جعفر العمدة

ضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، سخرت وداد من أبيها وعايرته ببخله أمام زوجها شوقي فتح الله، الدور الذي يجسده الفنان منذر ريحانة، بعدما ظهرت في مشهد سابق تتحدث عنه مع زوجها «شوقي»، إذ قالت: «أنت لو كنت طلعت في عيلة زي عيلتي كانت الأمور اتغيرت، كل واحد بيفكر في نفسه، كل واحد عمره ما فكر فيا، عمر ما حد كان حد بيتكلم معايا، كل واحد بيفكر في نفسه، عارف لما أبويا دخل عليا وقالي ابن عمتك طالب إيديك افتكرت جعفر، لكن طلع سيد، وقولت مش مشكلة أهي جوازة والسلام».

وداد تخلع سيد في مسلسل جعفر العمدة

ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة، تبين أن وداد خلعت زوجها سيد العمدة، الذي قام بدوره الفنان أحمد فهيم، بعدما قررت الزواج من غيره، في نفس الوقت الذي كانت تعيش معه في منزله، ليتضح من الأحداث أنها خلعته منذ 7 أشهر، حتى تتمكن من الزواج من شوقي فتح الله، بعد خروجه من السجن، ثم تتوالى المشاهد وهي تحرجه بالكلمات، ومن المشاهدة الصعبة التي نشب بعدها الخلافات وهي تكيده.

وداد تقهر شقيقها في مسلسل جعفر العمدة

في نفس أحداث الحلقة، من مسلسل جعفر العمدة، تفاجئ وداد أخيها وهي في الكوشة مع شوقي، وفي ذهول يقول لها إن ليس لها كاسر، وإنها خرجت عن كل المألوف، ويعلو صوته، ويقول لها إنها من المؤكد مش أخته، لترد عليه: «ليه هو أنا زيك يا نعيم كلب سيدك جعفر»، وما يزال في حالة من الذهول لينضم إلى قائمة ضحاياها.