سر العلاقة بين دلال وبلال شامة.. لماذا حرضته على خطف ابن جعفر العمدة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بوجها الجميل ظهرت إيمان العاصي في دور دلال زوجة جعفر العمدة وحب حياته، لكنها مع توالي الأحداث تُكشف حقيقتها للجمهور، وينكشف أيضا السر وراء اختفاء ابنه، مع أحداث الحلقة 20، التي ظهر فيها بلال شامة خاطف ابن جعفر من زوجته ثريا، ليكشف علاقته بزوجته الثانية دلال، إذ قال لها: «أهلا باللي وزتني أخطف ابن جعفر العمدة وضيعت عمري بلوشي»، ليبدو عليها التوتر والقلق.

علاقة «دلال» بخطف ابن جعفر العمدة

في مكان متهالك ظهر بلال شامة خاطف ابن جعفر، مع توالي أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20، لكنه في هذا المشهد يكشف السر الذي يبحث عنه الجمهور، والذي توقعه رواد التواصل الاجتماعي، وهو حقيقة دلال فتح الله، التي تؤدي دورها الفنانة إيمان العاصي زوجة جعفر العمدة الثانية، والتي وصفها بحب حياته، إذ قال لها بلال وهو يتحدث إليها عبر الهاتف:«أهلا باللي وزتني اخطف ابن جعفر العمدة وضيعت عمري بلوشي، ازيك يا دلال»، أما رد فعلها فقد صدُمت وبدا على وجهها التوتر خوفاً من عاقبة حقيقتها إذا علم بها جعفر وعائلته.

وأرجع الجميع الدافع وراء تخطيطها لخطف ابن جعفر العمدة هو الغيرة بين الزوجات، إذ ظهرت في مشهد سابق وهي تعاير زوجتيه ثريا ونرجس پان الأولى عرضت عليه الزواج والثالثة تزوجها شفقة، بينما هي الوحيدة التي تزوجها جعفر العمدة حبًا فيها، واتضحت من أولى الحلقات ضيقها الشديد من الزوجة الرابعة عايدة وتحريض الأسرة عليها.

توقع السوشيال ميديا بتورط دلال في خطف ابن جعفر

لم ينخدع كثيرون بجمال دلال وهدوئها، إذ توقعوا منها ذلك، ولم يتفاجأوا بأحداث الحلقة قائلين: «كلنا عارفين من أول المسلسل إن دلال هي اللي ورا خطف ابن جعفر، وهي اللي جايبة بلال شامة، إحنا برضوا اتصدمنا لما شوفنا مشهد المكالمة مع بلال.. إيه الصدمة دي»، وعلقت أخرى:«أنا الوحيدة اللي كنت عارفة إن دلال هي اللي خطفت الواد وسقطت نفسها، عشان تبعد الشبهات عنها، ده مش تفكير إنسانه ده تفكير رئيسة عصابات».