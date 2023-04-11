مشاهد صادمة لـ وداد في الحلقة 20 من جعفر العمدة.. سخرت من والدها أمام زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاهد صادمة شهدتها أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، الذي استحوذ على اهتمام الجمهور منذ الحلقة الأولى لعرضه، وتغير سير الأحداث بعد زواج«وداد»، التي تقوم بدورها الفنانة جوري بكر، بالزواج للمرة الثانية من شوقي فتح الله، وقامت بخلعه قبل 7 أشهر، لتعود من جديد في إثارة الجدل وصدمة جمهورها بعدما سخرت من والدها أمام زوجها.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، مشاهد صدامة لـ وداد في الحلقة 20 من جعفر العمدة.

المشهد الأول

كان سؤال حاولت «وداد»، معرفة من زوجها شوقي فتح الله، معرفة من هو الجاسوس الذي يجنده في منزل جعفر العمدة، الذي ينقل له أخباره وتنقلاته حتى تورط في قضية المخدرات، داخل المطار، حتى اكتشفت بإنها الخادمة «سعدية».

المشهد الثاني:

معايرة صادمة وحوار بين الأب فتوح أحمد، والابنة «وداد»، التي عايرته ببخله وقامت بالسخرية منه أمام زوجها شوقي فتح الله، الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، والذي وجه له كلمات قاسية قائلًا: «أنت الوحيد اللي كنت متأكد لما أخرج من السجن ألاقيه عايش، بس في حاجة متغيرتش وشك زي ما هو مستفز، أوعى تفتكر إنك علشان راجل كبير هسكتلك لا ظبط نفسك»، وسط ضحك وسخرية من الابنة، قائلةً: «بقولك إيه يابا، ما تتكل على الله يا أخويا وشوف رايح فين، لأحسن شوقي بجد عصبي، ليه يابا عايزني ألم هدومي، هتبيعها ولا إيه».

لم تكن تلك المرة الأولى التي تحاول فيها وداد، التقليل من أسرتها، خاصة بعدما تزوجت دون علم أسرتها وتفاجئوا مثل الجميع بحفل زفافها على شوقي فتح الله، وقامت بخلع زوجها قبل 7 أشهر.

وكانت كشفت الحلقة الجديدة من مسلسل جعفر العمدة، مفاجآت عديدة لم يتخيل البعض من متابعي المسلسل الرمضاني، حدوث الخيانة من داخل بيت جعفر العمدة بهذه الطريقة، تمثل آخرها في ظهور دليل جديد على المحرض لخطف ابن جعفر العمدة الحقيقي.