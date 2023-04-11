مفاجآت الحلقة الـ20.. معلومات عن شغالة «صفصف» جاسوسة شوقي فتح الله في جعفر العمدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الـ20 من مسلسل جعفر العمدة، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، والتي انتهت الحلقة السابقة على شكوك كثيرة في أسرة محمد رمضان، بعد القبض عليه وزيارة شوقي فتح الله، الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة، الذي أثار الشكوك في جميع أهله عندما سألت «وداد» زوجها عن الطريقة التي علم بها أن جعفر العمدة مسافر إلى لبنان رفقة زوجته، وأخبرها أن له «عيون» في منزل جعفر العمدة.

ما أثار حيرة كبيرة لدى مشاهدي ومتابعي المسلسل، وباتوا يتساءلون عن هذا الجاسوس المحتمل أن يكون هو «عيون» شوقي فتح الله، حتى انكشف الأمر عن العين التي له داخل المنزل وهي الخادمة التي تعمل عندهم.

ظهرت الخادمة سعدية، التي تلعب دورها الفنانة هالة سرور، مع «كارم»، الذي يقوم بدوره أحمد عبدالله، ويُقدم هُن أبرز المعلومات عنها خلال السطور التالية.

- هالة سرور، ممثلة مصرية، قدمت العديد من الأعمال الدرامية.

- من بين الأعمال التي قدمتاه الفنانة هالة سرور، كان أبرزها مسلسل (كيد الحموات، ودكتور أمراض نسا).

- فازت بجائزة أفضل ممثلة دور أول عن العرض المصري المسرحي (حكايات شرقية) من إخراج خالج حجاج.

- أثارت الجدل بدورها في مسلسل جعفر العمدة، إذ تعمل خادمة «صفصف»، التي تقوم بدورها الفنانة هالة صدقي.

- عين شوقي فتح الله، في منزل جعفر العمدة، والتي تنقل جميع أخباره والمعلومات عن أسرته.

- درست في المعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون بالجيزة.

وشهدت الحلقة الـ19 أحداثا كثيرة بعد سجن جعفر العمدة، وزيارة شوقي فتح الله، له في السجن، واعترافه بأن له عيون داخل منزله، ما أثار فضول زوجته «وداد»، لمعرفة من تكون عينه في منزل جعفر، حتى زادت الشكوك في الجميع؛ ليتفاجأ المتابعين في الحلقة الـ20، بأنّ الخادمة هي العين والجاسوسة التي تنقل أخباره له، بعدما ظهرت «سعدية»، مع كارم، الذي قام بدوره الفنان أحمد عبدالله، عدو جعفر العمدة وهي تركب معه السيارة وتخبره بأن «نعيم» طمأن خالته بشأن خروج جعفر العمدة من السجن.