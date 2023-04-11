الامارات | مصور يسقط من قمة جبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي مصور قناة تلفزيونية عراقية، إثر سقوطه من قمة جبل بيرة مكرون بمحافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

وقالت قناة "NRT" الكردية على موقعها الإلكتروني إن الحادث وقع صباح أمس الاثنين، حيث سقط المصور من أعلى الجبل المذكور وتوفي على الفور.

وصرح مصدر محلي لوسائل إعلام عراقية، بأن الشخص المتوفى يدعى أحمد علي، ويعمل مصورا في قناة NRT الكردية.

وأضاف أنه كان متواجدا بالمنطقة لتصوير برنامج تلفزيوني.

وجبل بيرة مكرون هو أحد الجبال الموجودة في شمال العراق، في ناحية بيرة مكرون التابعة لمحافظة السليمانية، وهو من الجبال الصعبة والوعرة، يبلغ ارتفاعه 2611 م.