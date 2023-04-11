هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بأزياء مناسبة لأجواء الربيع

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حرصت على استعراض أناقتها الاستثنائية بأزياء مناسبة لأجواء الربيع 2023، حيث شاركت الجمهور بإطلالة جديدة مناسبة تمامًا لهذه الأجواء، وخطفت الأنظار من خلالها، ويبدو أن هيفاء وهبي تحرص على استعراض أناقتها في الربيع من خلال الأزياء المنقوشة التي تظهرها بأناقة لافتة.

تفاصيل أحدث إطلالة للنجمة هيفاء وهبي

هيفاء وهبي أطلت في أحدث ظهور بفستان طويل مطبع بالورود الضخمة بألوان مختلفة من الأصفر والبنفسجي بدرجاته المختلفة، وسيطرت طبعات الوردات في جميع أنحاء الفستان، لتضفي لمسة مبهجة تناسب أجواء ربيع 2023.

هيفاء وهبي بإطلالة جديدة مطبعة بالورود

وجاء تصميم الفستان ضيقًا من الأعلى مع أكمام طويلة وواسعة في نهايتها، مع رقبة مغلقة، ثم انسدل الفستان منفوشًا بداية من الخصر، وتزينت الرقبة والأكمام والخصر بالوردات الصغيرة باللون الفاتح، كما نسقت مع تلك الإطلالة حذاء بوت قصير باللون البنفسجي من الجلد اللامع.

هيفاء وهبي بإطلالات منقوشة مناسبة لأجواء الربيع

في إطلالة أخرى مناسبة لأجواء الربيع، تألقت هيفاء وهبي بفستان قصير باللون الزهري مزين بأوراق الورود الحمراء، ومصمم بقصة Cut out بفتحات جريئة عند منطقة البطن وفتحة ياقة عريضة، وارتدت هيفاء فوقه قميص أبيض بأكمام طويلة تركته مفتوحا وعقدت أطرافه مما منحها مظهرا شبابيا مرحا، وانتعلت صندل فضي لامع، وكلمسة أنثوية جذابة حملت حقيبة يد براقة باللون الأصفر.

هيفاء وهبي بإطلالة منقوشة مناسبة لأجواء الربيع

وفي إطلالة أخرى اعتمدت فيها على قطع الأزياء المنقوشة مناسبة لأجواء الربيع، ظهرت هيفاء مرتدية هوت شورت جينز باللون الأبيض، ونسقت معه قميص مطبعًا بالورود والأشكال الطبيعية، وربطت أطرافه على خصرها، وتميز بأكمامه الطويلة وأزرار أمامية، وتركت القميص مفتوحًا في أحد الصور الأخرى ونسقت أسفله توب بحمالات عريضة، ووضعت حزام رفيع على منطقة الخصر، ونسقت هيفاء وهبي مع هذه الإطلالة حقيبة صغيرة باللون الأخضر مع حذاء باللون العنابي الغامق ونظارة شمسية ضخمة.

هيفاء وهبي بإطلالات مبهجة

وفي ظهور سابق أطلت هيفاء وهبي بـ توب باللون الأبيض من توقيع Revolve، وجاء تصميمه جذابا، مفتوح من الأعلى، مع قصة غير متوازية من أسفل عند الأطراف، في حين خطفت الأنظار بالتنورة المشجرة المطبعة برسومات الورود من توقيع Mary Katrantzou، والتي جاءت أيضًا بتصميم قصير فوق الركبة، أعطت مظهرًا أنيقًا، ولمسة جذابة مع التوب باللون الأبيض، ونسقت هيفاء وهبي إطلالتها مع صندل وحقيبة صغيرة باللون البرتقالي.

هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية مبهجة

إطلالة ربيعية أخرى خطفت من خلالها هيفاء وهبي الأنظار، عندما ارتدت تيشيرت باللون الأبيض، بأكمام متوسطة الطول، مع تنورة منفوشة حتى منطقة أسفل الركبة، ومطبعة بالورود المبهجة باللون البنفسجي، ونسقت معها حقيبة صغيرة مزينة بنفس النقشات، وحذاء بنفسجي فاتح بكعب عال.

أجمل إطلالات هيفاء وهبي المناسبة للربيع

كما تألقت النجمة اللبنانية بإطلالة مميزة عبارة عن جمبسوت عملي قصير منقوش بتدرجات ألوان مختلفة وأكمام متوسطة الطول وأزرار أمامية وياقة صغيرة، ونسقت أسفله جوارب باللون الوردي الجذاب، مع صندل بكعب عال.



وفي ظهور سابق اختارت ارتداء فستان قصير باللون البرتقالي المطبع بالورود الضخمة في بعض من أنحائه، مع أكمام طويلة وواسعة، وانسدل الفستان بداية من الخصر واسعًا وأنيقًا، بينما أطلت في ظهور سابق بفستان باللون الأزرق المطبع بالورود البيضاء الجذابة بدون أكتاف أو أكمام، مع فتحة زينت منطقة الخصر، وانسدل الفستان واسعًا حتى أسفل.

معلومات عن هيفاء وهبي

هيفاء وهبي هى فنانة لبنانية ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت، وتعود أصولها إلى قرية محرونة الواقعة بمحافظة جنوب لبنان، بدأت هيفاء وهبي حياتها كعارضة أزياء قبل احتراف الغناء والتمثيل فيما بعد لتصبح من نجمات الشاشة العربية.

منذ انطلاق هيفاء وهبي نحو عالم الغناء، شغلت الفنانة اللبنانية الجميلة هيفاء وهبي العالم العربي وأثارت جدلاً في الوسطين الإعلامي والفني، حتى أجمع البعض على وصفها بأنها "حالة خاصة" لا تشبه إلا نفسها، فالفنانة الدلوعة استطاعت ان تتمرد على القالب التقليدي للفن وأن تحدث خضّة ما تزال ضجيج صداها تتصاعد في الأرجاء لغاية اليوم.

اشتهرت هيفاء بجمالها الآخاذ حتى أُطلق عليها الكثير من الألقاب بينها: "ملكة الإغراء"، "أيقونة الجمال"، "عطر الليل" و"مارلين مونرو الشرق" و"الديفا".

خاضت هيفاء تجربة الغناء عقب التشجيع الذي حصلت عليه من شركة روتانا التي أصدرت لها أول ألبوم بعنوان "هو الزمان"، لتقدم بعد ذلك العديد من الألبومات والأغاني محققه شهرة واسعة على المستوى العربي، ومن أبرز الألبومات التي قدمتها: "بدي عيش" و"فراشة الوادي" و"حبيبي أنا" و"بيبي هيفاء".

خاضت هيفاء وهبي أول تجربة في التمثيل من خلال فيلم "دكان شحاتة" وشاركت في برنامج تلفزيوني بعنوان "الوادي" عام 2005 على قناة LBC قدمت من خلاله عدداً من الاستعراضات الغنائية والأغاني الخاصة بأجواء البرنامج.

حققت هيفاء وهبي نجاح كبير في التمثيل بعد نجاحها في الغناء والاستعراض، وكذلك في تجربتها الأولى في "دكان شحاتة"، وقدمت بعده عدة بطولات في الدراما والسينما حتى أصبحت من نجمات الشاشة، ومن أبرز أعمالها بطولة فيلم "حلاوة روح" في 2014، ومسلسلات "كلام على ورق" و"مريم" و"لعنة كارما" في 2018، ومسلسل "أسود فاتح" في 2020، وفيلم "أشباح أوروبا" وغيرها، واستمرت أيضاً في الغناء وطرحت ألبوم "حوا" في 2018.

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