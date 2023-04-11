الامارات | إحالة زوج مذيعة مصرية للمحاكمة في «واقعة الكلب» التي أثارت الرأي العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت جهات التحقيق في مصر، إحالة زوج المذيعة أميرة شنب للمحاكمة لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه، بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة، حتى توفي أمس الأول.

وتوفي مدير البنك محمد الماوي عقره كلب المذيعة أميرة شنب، وكانت هناك تحقيقات موسعة في الواقعة، وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا في السابع والعشرين من فبراير الماضي من زوجة المجني عليه بإصابته ونقله للمستشفى ودخوله في غيبوبة بعدما عقره الكلب الخاص بالمتهم في ذات العقار محل إقامتهما.

وبحسب «القاهرة 25» فقد استمعت النيابة لأقوال ذوي المجني عليه، وإحدى الجيران بذات العقار، وثلاثة من العاملين بالمجمع السكني، وكان حاصل أقوالهم في التحقيقات أن المجني عليه حال عودته برفقة ابنه للعقار محل سكنهما، أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم بشرفة مسكنه، فانتابتهما حالة من الرعب والفزع، وتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد بأذى منه، فطرقا باب مسكنه وفتحت لهم عاملة به، وفوجئ حينها المجني عليه بهجوم الكلب عليه وتمكنه من عقره دون إفلاته، فاستغاث ابنه بقاطني المسكن لنجدة والده، فخرج ابن المتهم وتمكن من السيطرة على الكلب وإفلات المجني عليه منه، بعدما أصيب المجني عليه من جراء ذلك بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، حيث توقف قلبه إبان التحضير لتدخل جراحي عاجل له، فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة، وأن درجة وعيه حاليا ضعيفة جدا في غيبوبة تامة.



كما وقفت النيابة العامة من أقوال الشهود على سبق تعدي الكلب بعقر المجني عليه وإحدى الجيران بذات العقار، دون تحريرهما محضرا بذلك، وأنه دائم التعدي على الجيران بالشارع لاستطاعته القفز من أعلى سور حديقة مسكن المتهم.

أوضح قانوني أن الذي يحوز كلبًا بدون ترخيص معرض للاتهام بإرهاب الناس لحيازتك له وسيعاقب جنائيا بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات والغرامة بالإضافة إلى التعويض، وكذا معرض للاتهام بالشروع في القتل أو إحداث عاهة أو غيره بواسطة الكلب الذي تطلقه على الناس، وكذا تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أطلق صاحب الكلب كلبه على أحد فقتله، لأنه في هذه الحالة يعد أداة قتل فيعاقب معاقبة القتل العمد.