دعاء الشكر وطلب الرحمة من الله قبل الإفطار في رمضان.. كان يردده سيدنا سليمان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحرص المسلمون على التقرب إلى الله بالعبادات والدعاء في شهر رمضان؛ لتحقيق كل ما يتمنوه، طمعًا في الاستجابة من الله سبحانه وتعالى، ويركز الجميع على الدعاء في الشهر المبارك، إذ إنّه الوقت المرجو لاستجابة الدعاء، وكان يوجد كثير من الأدعية المستجابة، في رحلة دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، ونحن يجب أن نلتمس ونهتدي ونقتضي بهم، منها دعاء سيدنا سليمان بطلب الرحمة وشكر الله، الذي يجب الانتباه إليه، ليقتدي بها الصائم قبل الإفطار.

دعاء قبل الإفطار

استجابة الدعاء بشكر الله وطلب الرحمة، هو الأمر الذي أبرزه مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج «دعاء النبي»، على شاشة قناة الناس.

وتمثل في دعاء سيدنا سليمان: «ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، وأدخلتني برحمتك في عبادك الصالحين».

استجابة دعاء الصائم قبل الإفطار

قال عاشور، دعاء سيدنا سليمان الملك النبي، يبين كيف يرجع الإنسان إلى ربه عند كل نعمة فكل إنسان صاحب نعمة حتى الفقير والمريض، من أول شعر الرأس، يكفي أننا محاطين بهالة من الله، فكم لله من منن ونعم علينا.

واستكمل حديثه: «يجب شكر الله وطلب الرحمة، فلما مر سيدنا سليمان وسمع النملة تتحدث تنبه النمل بأنهم يدخلوا الجحر حتى لا يدعسهم سليمان، فلما سمع كلامهم وعرف اللغة تبسم أولًا، وشكر الله على نعمته فيجب أن ندعو الله دومًا ونشكره على كل النعم كبيره وصغيرة، فإياك أن تشغلك النعمة عن المنعم، «فأوزعني أن أشكر نعمتك يا الله عليا وعلى والداي وأن أظل في العمل الصالح وأكمل الصالحات».

وأكد أنه يجب الدعاء لله دومًا بالشكر ليدخلنا في رحمته، فلطلب الرحمة بعد كل نعمة يجب تولية الوجه لله وشكره ودعاءه بهذا الدعاء، فكل ما في حياتنا نعمة لله سبحانة وتعالى، والاقتداء بها الدعاء عند الإفطار واجب للشكر وطلب الرحمة من الله عز وجل.

دعاء الصائم في رمضان

لا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أيضًا في دعاء الصائم قبل الإفطار الاستناد على عديد من الدعاوى، وهي كالتالي:

- من أهم أدعية الصائمين اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

- من أدعية الصائمين، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

- اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- دعاء الصائم قبل الإفطار، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

- اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

- دعاء قبل الإفطار اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ.

- اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني.

- من أدعية رمضان، اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط.

- من دعاء الصائم اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.

- دعاء الصائم اللهم إني أسألك فيه يا أللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.

الاقتداء بدعاء ليلة القدر

- «اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير»، «اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم».

- «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندم، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي يا أرحم الراحمين».