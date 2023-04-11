الشناوي يحتفل مع أولاده في الملعب بكأس مصر: «هما الأساس» (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«في حياتنا ناس هما الأساس واقفين معانا من هنا لبكرة».. كلمات أغنية لاقت تفاعلًا كبيرًا بعد ظهور محمد صلاح وأسرته في إعلان لأول مرة، شاركه أيضًا حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، معلقاً به على صورة تجمعه مع طفليه بعد فوز الأهلي على بيراميدز والحصول على كأس مصر، للتتويج بالنسخة الـ38 في تاريخ النادي الأهلي، وكان أسرته الصغيرة أول من احتفل معهم بعد التتويج.

احتفال الشناوي مع أطفاله بعد فوز الأهلي

بعد فوز الأهلي على بيراميدز، والتتويج بكأس مصر، التقط حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي صورة تجمعه بأطفاله، وشاركها مع متابعيه عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وعلّق عليها قائلًا «في حياتنا ناس هما الأساس»؛ لينسب إلى أسرته الصغيرة الفضل في نجاحه مع النادي.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها «الشناوي» أطفاله بالتتويج والنجاح الذي يحصل عليه مع النادي الأهلي، إذ فعل الأمر ذاته عندما حصل النادي الأهلي على دوري أبطال إفريقيا، والدوري العام وكأس مصر في 2020، وعلّق عليها قائلا: «صورة عائلية»، وضمت الصورة كؤوس الجوائز الثلاثية في ملعب مختار التتش بالجزيرة.