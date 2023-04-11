أكلات شم النسيم 2023.. اعرفي تكات عمل الفسيخ والرنجة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن شم النسيم 2023، والذي يكثر فيه تناول الكثير من الأطعمة مثل الأسماك المالحة والفسيخ والرنجة بمختلف أشكالها وأنواعها، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة تتناسب مع جميع الأذواق المختلفة للأسرة وخلال تجمعات الأصدقاء والأحباب، لذا تجد الأمهات وربات المنازل يبحثن عن طريقة عمل أكلات شم النسيم 2023، لإعداد مائدة تتناسب مع شهر رمضان الكريم أيضا.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أكلات شم النسيم 2023، على طريقة كبار الشيفات مثل الشيف نجلاء الشرشابي، التي تتميز بأسلوبها البسيط الذي يتناسب مع ربات المنازل، ويتناسب أيضًا مع شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل الفسيخ في المنزل

- سمك بوري كميات حسب الرغبة.

- كوب ملح.

- نصف كوب كركم.

- نصف كوب شطة ناعمة.

- نصف كوب بابريكا.

- 6 فصوص حبهان.

طريقة عمل الفسيخ

- الخطوة الأولى احضري وعاء عميقًا واخلطي به المكونات السابق ذكرها.

- الخطوة الثانية غسل السمك البوري جيدًا، وتركه لمدة 3 ساعات حتى يُصفى.

- الخطوة الثالثة هي تحضير السمك بعد التصفية تمامًا، مع حشو الخياشيم بالخليط جيدًا، وقلبيها جيدًا من جميع الجهات.

- الخطوة الرابعة هي وضع السمك على ورق نايلون مع إضافة إليه جزءًا من الخليط، ثم وضعه في أكياس بالثلاجة.

-الخطوة الخامسة تقليب الفسيخ مرتين في اليوم الواحد، حتى تمام تخليله.

الرنجة

المقادير

رنجة مدخنة

خيار

بصل

طحينة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة فلفل أسود

ملح

زيتون أسود

بصل أخضر

عيش

أرز

طريقة عمل الرنجة

الخطوة الأولى هي البداية بتمرير الرنجة على النار حتى يتم فصل الجلد عن اللحم، مع تشويحها جيدا.

الخطوة الثانية تنظيف الرنجة جيدًا، ونزع الجلد والشوك، وتقطيعها إلى قطع صغيرة جدا.

الخطوة الثالثة هي إضافة الزيتون والخيار والبصل المقطع قطع صغيرة مع البصل الاخضر والبقدونس وزيت الزيتون.

الخطوة الرابعة هي إحضار صينية وإضافة زيت الزيتون والطحينة والفلفل الأسود مع التقليب الجيد حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض وتتجانس.

الخطوة الخامسة هي تقديم الرنجة مع العيش أو الأرز وبالهنا والشفا لك ولأسرتك بجانب الطحينة.

سلطة الرنجة

كيلو رنجة

- 5 ثمرات طماطم متوسطة مقطعة.

- 3 ثمرات فلفل أخضر مقطعة.

- بصلة متوسطة مقطعة.

- 5 ملاعق كبيرة زيت.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ½ ملعقة صغيرة شطة (بحسب الرغبة).

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ½ كوب زبادي.

- ثمرتي بصل أخضر مقطع.

- فص ثوم مفروم.

- حبة رمان.

- ½ كوب طحينة.

- 3 ملاعق كبيرة خل أبيض أو تفاح.

- ¼ كوب شبت مقطع.

- ¼ كوب بقدونس مقطع.

- 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

طريقة عمل سلطة الرنجة

- ضيفي البصل الرنجة في وعاء مع بعض الملح والخل لإزالة الرائحة الكريهة.

- يمكن إضافة المقادير المختلفة من الفلفل الأسود والكمون والشطة والزيت والثوم المفروم مع التقليب الجيد والمستمر.

- تمرير الرنجة على نار هادئة من الجهتين لمدة 10 دقائق، ثم تقشر وتقطع إلى قطع صغيرة ويزال الشوك عنها.

- يمكن لربات المنازل وضع الرنجة في وعاء كبير، مع إضافة المقادير المختلفة من الطماطم والفلفل الأخضر والبصل والبصل الأخضر والشبت والقدونس وعصير الليمون والرمان.

- يمكن إضافة الطحينة إلى الرنجة، وتقلب حتى تمتزج المكونات جميعًا، ويمكن تقديمها الخبز البلدي.