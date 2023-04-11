طريقة عمل الفسيخ في البيت أحلى من المحلات.. وصفات سهلة لـ نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الفسيخ في البيت أحلى من المحلات، واحدة من أشهر الوصفات التي تبحث عنها السيدات، خاصة مع انتهاء ثلثي شهر رمضان، لإعداد الوجبة الشهيرة وتحضيرها قبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

تبدأ ربات المنازل في محاولة معرفة طريقة عمل الفسيخ في البيت أحلى من المحلات، بدلًا من شرائه من الخارج؛ لضمان جودته ونظافته، إضافة إلى التوفير، كون مكوناته تكون أقل في التكلفة.

وتقدم لكِ «هُن» طريقة عمل الفسيخ في البيت أحلى من المحلات، في السطور التالية، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات بسيطة وسهلة لربات البيوت بأقل التكلفة.

مقادير طريقة عمل الفسيخ في البيت أحلى من المحلات

- سمك بوري كميات حسب الرغبة.

- كوب ملح.

- نصف كوب كركم.

- نصف كوب شطة ناعمة.

- نصف كوب بابريكا.

- 6 فصوص حبهان

طريقة عمل الفسيخ في البيت أحلى من المحلات

لعمل الفسيخ في البيت أحلى من المحلات عليكي اتباع الخطوات التالية:

- احضري وعاء عميقًا في البداية، واخلطي به المكونات السابق ذكرها، عدا السمك.

- اغسلي السمك البوري جيدًا، واتركيه لمدة 3 ساعات حتى يُصفى.

- احضري السمك بعد التصفية تمامًا، واحشي الخياشيم بالخليط جيدًا، وقلبيها جيدًا من جميع الجهات.

- ضعي السمك على ورق نايلون وضيفي إليه جزءًا من الخليط، ثم ضعيه في أكياس بالثلاجة.

- قليبه مرتين في اليوم الواحد، حتى تمام تخليله.

طريقة الفسيخ بالطحينة

- فسيخ مخلي.

- زيت.

- عصير ليمون.

- طحينة.

- خل.

أسهل طريقة لتحضير الفسيخ في المنزل طعمه مثل الجاهز

- في البداية، انزعي الشوك من الفسيخ جيدًا.

- اخلطيه مع الكمون والثوم.

- في وعاء آخر، ضعي زيت الزيتون والبابريكا وعصير الليمون، وشرائح الليمون والفلفل الحار والبصل، ثم اضربيها في الكبة جيدًا.

- اخلطي الفسيخ مع المكونات السابقة، ثم ضيفي المايونيز والطحينة، ويُقدم.