طريقة عمل سلطة الرنجة.. وصفات اقتصادية وخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر سلطة الرنجة من أكثر الأطعمة التي تفضلها الكثير من الأسر، وتكون وجبة أساسية خلال العيد، إذ إنّ الرنجة من أهم الأكلات مع الطحينة والأسماك المالحة والفسيخ بمختلف أشكاله، على جميع موائد الأسر المصرية، في شم النسيم، وتحرص الأمهات على البحث عن كل ما هو جديد، خصوصًا طريقة عمل سلطة الرنجة في المنزل.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل سلطة الرنجة، على طريقة الشيف غادة التلي، داخل المنزل والتي تُقدم وصفات سهلة واقتصادية لربات المنازل في عيد شم النسيم.

طريقة عمل سلطة الرنجة

- كيلو رنجة

- 5 ثمرات طماطم متوسطة مقطعة.

- 3 ثمرات فلفل أخضر مقطعة.

- بصلة متوسطة مقطعة.

- ثمرتي بصل أخضر مقطع.

- فص ثوم مفروم.

- حبة رمان.

- ½ كوب طحينة.

- 3 ملاعق كبيرة خل أبيض أو تفاح.

- 5 ملاعق كبيرة زيت.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ½ ملعقة صغيرة شطة (بحسب الرغبة).

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ½ كوب زبادي.

- ¼ كوب شبت مقطع.

- ¼ كوب بقدونس مقطع.

- 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

طريقة عمل سلطة الرنجة

- الخطوة الأولى هي إضافة البصل الرنجة في وعاء مع بعض الملح والخل لإزالة الرائحة الكريهة التي يمكن أن تتسب في نفور البعض.

- الخطوة الثانية هي إضافة الفلفل الأسود والكمون والشطة والزيت والثوم المفروم مع التقليب الجيد والمستمر.

- يمكن الخطوة الثالثة هي تمرير الرنجة على نار هادئة من الجهتين لمدة 10 دقائق، ثم تقشر وتقطع إلى قطع صغيرة ويزال الشوك عنها.

- الخطوة الرابعة هي وضع الرنجة في وعاء كبير، مع إضافة الطماطم والفلفل الأخضر والبصل والبصل الأخضر والشبت والقدونس وعصير الليمون والرمان.

- الخطوة الأخيرة هي إضافة الطحينة إلى الرنجة، وتقلب حتى تمتزج المكونات جميعًا، ويمكن تقديمها مع الفسيخ والأسماك المالحة، بالإضافة للخبز البلدي.